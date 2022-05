L’arte a servizio della Riforestazione: il progetto di Associazione Continua

Mario Cristiani, presidente di Associazione Arte Continua, presenterà, il 20 maggio, presso Adi Design Museum, un nuovo progetto finalizzato al rimboschimento urbano: tramite un’asta di raccolta fondi, attualmente in corso (clicca qui per partecipare) e curata dalla celebre casa d’aste Pandolfini, l’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere concretamente un intervento di riforestazione nella città di Prato, in particolare nei quartieri popolari dell’area Tobbiana – Allende dove, in collaborazione con il Comune di Prato, all’interno dell’iniziativa Prato Forest City, si progettano case popolari come grandi opere d’arte a risparmio energetico.

Durante l’incontro, interverrà Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, professore dell’Università di Firenze e co-fondatore di PNAT, think tank composto da designer e scienziati vegetali che elabora strategie e soluzioni creative basate sulle scoperte scientifiche. Mancuso testimonierà l’importanza di riforestare le nostre città, raccontando come questa iniziativa sia nata dal bisogno di valorizzare il ruolo dell’arte come vero e proprio nutrimento vitale, in riferimento alla funzione delle piante, generatrici di ossigeno, indispensabile per l’esistenza stessa della vita dell’uomo e del pianeta.

A conclusione, interverrà l’Assessore Valerio Barberis per presentare i progetti Prato Forest City e Urban Jungle in collaborazione con Stefano Boeri. Sono 16 gli artisti di livello internazionale che supportano l’iniziativa: Per Barclay, Massimo Bartolini, Loris Cecchini, Leandro Erlich, Alberto Garutti, Antony Gormley, Carsten Höller, LABINAC (Maria Thereza Alves e Jimmie Durham), Cildo Meireles, Giovanni Ozzola, Mimmo Paladino, Tobias Rehberger, Kiki Smith, Pascale Marthine Tayou, Nari Ward, Sislej Xhafa.

L’iniziativa di Associazione Arte Continua è solo il primo tassello di un grande progetto di rigenerazione urbana, che vuole partire dalla riforestazione per poi trasformare le abitazioni in vere e proprie opere d’arte, con il progetto Case Popolari d’Artista. Questi interventi mirano alla sensibilizzazione su tematiche ambientali e sociali, che vedono come protagoniste le aree urbane più svantaggiate.

L’area boschiva del progetto “Arte per la Riforestazione” sorgerà nello stesso luogo dove Associazione Arte Continua, insieme al Comune di Prato, intende realizzare delle case popolari d’artista, progettate come grandi opere d’arte abitabili e sostenibili dal punto di vista ambientale. Creando senso di appartenenza e proponendo nuovi modelli di riferimento, le case non solo saranno patrimonio pubblico, in quanto opere d’arte, ma verranno anche concepite per essere a impatto zero: sculture energeticamente sostenibili che aumentano di valore nel tempo, andando a innescare processi di rigenerazione urbana.

Associazione Arte Continua

Associazione Arte Continua da 32 anni è impegnata ad offrire regolarmente iniziative di arte pubblica che coinvolgono artisti della comunità internazionale dell’arte, non concentrate solo nelle grandi città ma diffuse sul territorio. Si tratta di un ente non profit che, grazie all’aiuto di donazioni e sponsorizzazioni di privati ed aziende, riesce a realizzare attività di arte pubblica, innescando processi di sviluppo locale e creando connessioni sociali e culturali.

Il motore dell’Associazione è il tentativo di creare, sia nei piccoli borghi che nelle città, sempre in collaborazione con le comunità locali e le istituzioni, un punto di equilibrio tra città e campagne e produrre nuovi legami fra arte, architettura e paesaggio, restituendo all’arte un ruolo centrale nella costruzione delle città e del territorio, nel rispetto delle specificità. Associazione Arte Continua è impegnata nella realizzazione di diversi progetti che coinvolgono l’arte contemporanea come motore per il miglioramento delle condizioni sociali e ambientali.

Le iniziative del Comune di Prato

Il Comune di Prato è in continuo aggiornamento della sua identità contemporanea, grazie anche all’azione propositiva svolta negli ultimi trent’anni dal Centro Pecci per l’Arte contemporanea. Negli ultimi anni, Prato ha sviluppato importanti politiche di riciclo delle acque industriali, riciclo dei tessuti e risparmio energetico. Il rapporto sempre più stretto della città con i partner istituzionali europei ha fatto sì che la Prato dell’innovazione e dell’economia circolare sia uno scenario perfetto per una collaborazione artistica internazionale. La città è impegnata in importanti progetti di riforestazione urbana, che vedono come protagonisti personalità come Stefano Mancuso e l’archistar Stefano Boeri e che, in particolare con “Prato Forest City”, si sono concentrati nella riqualificazione e riforestazione di aree periferiche.