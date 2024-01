L’Arte dialoga con la fede: a Roma, al via il progetto Art(e)vangelo

Qual è il legame tra l’arte e la fede cristiana? Cosa può dire la Bibbia sull’arte? Questi sono i temi centrali del progetto Art(e)vangelo promosso dall’ICED – Istituto di Cultura Evangelica e Documentazione, con sede a Roma. In un mondo dove il rapporto tra fede e arte è stato spesso oggetto di tensione, questo progetto si propone di esplorare il legame tra l’arte e il Vangelo da una prospettiva cristiana evangelica. La relazione tra la fede cristiana e le arti è sempre stata complessa e, talvolta, oggetto di tensioni. Il progetto Art(e)vangelo, cerca di gettare nuova luce su questa connessione, affrontando domande cruciali: Qual è il ruolo dell’arte nella pratica della fede cristiana? Come può la Bibbia influenzare l’approccio artistico?

Art(e)vangelo è un’iniziativa articolata in cinque appuntamenti (24 gennaio, 21 febbraio, 20 marzo, 17 aprile e 15 maggio 2024), ospitati presso la sede di ICED, in via di Sant’Eufemia 9, a Roma, che mirano a esaminare il rapporto tra l’ambito artistico e quello della teologia pratica. Gli incontri si propongono di esplorare la creatività artistica ispirata dalla fede, ma anche di sviluppare un’estetica cristiana per incoraggiare le vocazioni cristiane nell’ambito artistico. Ogni appuntamento si focalizzerà su un aspetto specifico del legame tra arte e fede, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo. Artisti, teologi e appassionati saranno coinvolti per riflettere su come l’arte possa diventare uno strumento significativo nella pratica della fede cristiana. Il primo appuntamento, in programma il 24 gennaio, alle 20:30, si intitola Una bussola biblica per l’arte.

Il progetto invita a considerare come l’arte e la fede cristiana possano coesistere armoniosamente. Attraverso mostre, dibattiti, e momenti di riflessione, Art(e)vangelo esplorerà come l’arte possa contribuire alla profondità delle emozioni e, al contempo, servire la fede cristiana.

In un mondo in cui possono emergere tensioni tra fede e arte il progetto Art(e)vangelo cerca di dimostrare che queste due espressioni umane possono coesistere e arricchirsi a vicenda. Attraverso una prospettiva cristiana evangelica, si aprono nuovi orizzonti per comprendere l’arte come un linguaggio spirituale che può toccare il cuore e ispirare la fede.