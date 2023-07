Metti tre spazi sperimentali nel tempio dell’arte contemporanea, aggiungi performance, musica, video, poesia ed ecco che si apre Milano Re-Mapped Summer Festival. Dedicata alla promozione dello scambio tra ricerche artistiche sperimentali, in stretto contatto con la vitalità del territorio, la manifestazione, arrivata alla seconda edizione, raccoglie le energie creative che alimentano la rete culturale urbana e si svolgerà il 12 e 13 luglio 2023, dalle 19 all’1, negli ambienti interni ed esterni di Pirelli HangarBicocca, con il sostegno di Regione Lombardia nell’ambito del progetto Together e Fondazione Cariplo. A curare il programma delle varie attività, dunque, tre realtà indipendenti, invitate da HangarBicocca a far sentire – e vedere – la propria voce.

Il 12 luglio esordisce ZONA K, realtà innovativa e ibrida dedicata allo scambio tra discipline artistiche come il teatro, la danza, il cinema e la musica, con particolare attenzione al dialogo con la città. Il 13 luglio è affidato a spazioSERRA, collettivo situato presso la stazione milanese di Lancetti che porta avanti dal 2017 un progetto di arte pubblica orientato alla valorizzazione del territorio urbano con interventi artistici mirati.

Entrambe le serate si concluderanno con l’intervento di Fritto FM, community radio nata nel 2015 che fornisce una vetrina ad artisti emergenti della scena musicale. Per l’occasione, Fritto FM offrirà una panoramica dei paesaggi e fenomeni musicali contemporanei meno conosciuti, rappresentati da una selezione di ospiti internazionali.

Per la prima edizione del festival, Pirelli HangarBicocca aveva invece selezionato Archive, SPRINT e Standards.

Milano Re-Mapped Summer Festival: il programma

La curatela della serata di mercoledì 12 luglio 2023 è affidata a ZONA K, che per l’occasione propone un programma artistico che si dispiega tra gli spazi esterni e la reading room di Pirelli HangarBicocca. La selezione di artisti coinvolti da ZONA K approfondisce la relazione tra essere umano e ambiente urbano, interrogandosi sulle nuove modalità di convivenza che in futuro potrebbero rivelarsi necessarie.

La serata si aprirà con la coreografa, artista visiva e designer Moni Wespi, che per l’occasione presenterà l’installazione Slowed Landscapes (The Courage to Stand Still) e il progetto Moving Portraits | Liquefy –Human Nature, che inviteranno il visitatore a immergersi in un tempo rallentato e a lasciarsi avvolgere dall’elemento naturale. Seguono gli assoli di danza Oroimen e Home del ballerino di break dance Akira Yoshida, che sfiorano tematiche complesse come la giovinezza, l’amore, la morte e il desiderio. Il musicista, ricercatore, produttore e attore Francesco Venturi restituirà al pubblico l’assolo per voce e strumenti elettronici Urvoice, un canto ultra-umano che trasforma il concerto in esperienza viva e corporea. Chiude il programma la performance Outdoor Dance Floor del coreografo, artista multimediale e curatore Salvo Lombardo, che dopo l’azione inviterà il pubblico a unirsi alla danza in un atto di pura condivisione e aggregazione.

Dalle ore 23 prenderà il via il programma a cura di Fritto FM, che vede Rainy Miller fondere rap e un drill decostruito nella restituzione di un’atmosfera intima, volta all’analisi della propria interiorità, mentre Train to Eltain smantella i paradigmi del rave e dell’hardcore realizzando una performance d’avanguardia e in continua evoluzione.

Il programma di giovedì 13 luglio 2023 è curato da spazioSERRA, che negli spazi esterni di Pirelli HangarBicocca convoca una riflessione sul concetto di corpo politico. Le dinamiche di potere instaurate nelle società contemporanee sono esplorate attraverso il veicolo del corpo umano, che diviene strumento di comunicazione e affermazione identitaria. Apre la serata la rivista indipendente Mulieris Magazine, che introduce il suo ultimo numero The degrees between us dedicato alle interazioni umane e alla comunità, seguita dalla performance MUSCLES di Sara Leghissa, che realizzerà una serie di affissioni sulla facciata di Pirelli HangarBicocca, presentando un estratto del testo Against ordinary language, the language of the body di Kathy Acker. Con il monologo She-Pigeon, la performer Selin Davasse dà voce ai temi dell’esclusione e dell’inquinamento attraverso l’inedita prospettiva del piccione, mentre l’artista visivo GianMarco Porru rifletterà sul concetto di identità straniera con la performance Medea. Infine, La Trape presenta la performance Senza Voce che restituirà le modalità comunicative non tradizionali messe in atto dalla comunità queer, drag e trans.

Dalle ore 23, ritorna Fritto FM, con la DJ e artista multidisciplinare Shannen SP che esplorerà le sottoculture e i fenomeni culturali meno rappresentati in un live set che cambia continuamente.