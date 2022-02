Momarte è lo shop online per la community dell’arte

Oltre 35mila articoli dedicati a professionisti ma anche a semplici appassionati di pittura, disegno artistico o tecnico, fumetto, calligrafia, acquerello. Insomma, tutto quello che serve per creare si può trovare nel carrello dello shop di momarte.com, la piattaforma di e-commerce dedicata al settore delle belle arti. Di certo il tradizionale negozio fisico, con la sua atmosfera un po’ segreta e il sentore dei materiali, rappresenta ancora un luogo unico e insostituibile ma la possibilità di integrare questa esperienza con una piattaforma user friendly e organizzata per aree di interesse sicuramente tornerà utile ai creators. E poi il catalogo dei prodotti pronti per la spedizione è vastissimo e attiva è anche la community che si è creata intorno al sito, lanciato nel 2018 da una giovane azienda in provincia di Milano e oggi diventato uno punto di riferimento nel settore.

I numeri dello shop di Momarte e l’accelerazione degli ultimi mesi

Oltre 83mila i prodotti venduti lo scorso anno in Italia, con una crescita di fatturato di circa il 20%, 26mila iscritti sulla piattaforma e una fidelizzazione altissima, oltre a una community social di 30mila persone. E poi anche oltre la rete, con un calendario di workshop e otto collaborazioni tra dipendenti e collaboratori fissi, una nuova sede in provincia di Milano con un magazzino di oltre 400 metri quadrati e una nuova sala corsi.

Insomma «Non solo uno shop online, ma un ecosistema artistico destinato a crescere nel tempo», spiegano da Momarte, evidenziando come l’emergenza Covid abbia dato «Una forte accelerata al canale online, la cinghia di trasmissione per il business di Momarte».

«Nel 2020 abbiamo praticamente triplicato i ricavi e nel 2021 chiuderemo con una crescita a due cifre», hanno commentato Stefano e Alessio, i due founder under 35 del progetto Momarte. «Ci siamo strutturati in termini organizzativi e produttivi, investendo in nuovo personale e in una nuova sede logistica, che consente più velocità nella fase di confezionamento e invio dei pacchi», hanno continuato.

Ma chi è l’user per eccellenza di momarte.com? «Il lockdown ha lasciato molto tempo libero, alcune persone sono rimaste inoccupate e riappropriarsi della propria creatività o di passioni dimenticate nel cassetto è stata in molti casi una via d’uscita», hanno spiegato Stefano e Alessio. «Vogliamo proseguire proprio in questa direzione, dando tutti gli strumenti necessari a rendere quella passione un’attività duratura e appagante. Il nostro cliente tipo è principalmente donna, fra i 30 e i 55 anni, lavora, e grazie alla passione per disegno, acquerello e pittura si ritaglia un hobby piacevole e rilassante, e in certi casi una fonte di reddito aggiuntiva. E con la nostra community condivide sapere, informazioni e novità».

Partita quasi come un gioco, autofinanziandosi, Momarte nel 2020 è decollata, segnando un +300% di vendite, utenti attivi e un fatturato che nel 2021 si attesta su 750mila euro. Tra gli obiettivi del 2022, anche ottimizzazione e il lancio del nuovo sito e l’apertura di uno store in sede.

Blog, Youtube e social

Ma cosa che conta più di tutte per la startup, creando intorno a sé un popolo artistico in crescita continua: l’arte, da nicchia passatempo e attività scolastica, si espande, diventando passione cool, diffusa trasversalmente tra generazioni, dai Millennial in su.

Proprio per venire incontro alle necessità di una community in crescita, sono stati sviluppati il blog Momarte, dove l’azienda dedica ampio spazio a tecnica, recensioni, curiosità, uso dei prodotti e dei materiali, e il canale Youtube, dove vengono condivisi video per apprendere tecniche e strumenti con un approccio smart e intuitivo. Articoli e video sono frutto della collaborazione diretta con artisti e con la community, tra tutorial esplicativi, test ed esperimenti artistici che hanno portato alla creazione di un calendario di workshop online e di eventi live dedicati a formazione e pratica sul campo, da svolgersi in sede Momarte.