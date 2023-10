Novembre Nordico 2023: sulle tracce della cultura nordica a Roma

Una traversata lunga un mese, alla scoperta delle tracce nordiche nella Capitale. Dal 2 al 28 novembre si svolgerà in varie sedi di Roma la seconda edizione di Novembre Nordico, il progetto promosso dalle ambasciate di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, dal Circolo Scandinavo e dalle sedi romande dei quattro Istituti culturali e scientifici nordici – l’Accademia di Danimarca, l’Istituto di Finlandia, l’Istituto di Norvegia, l’Istituto Svedese di Studi Classici – riuniti in questa occasione per un ampio programma di iniziative, tra mostre, talk, concerti e proiezioni.

Esplorando il legame storico tra Paesi Nordici e Roma

Novembre Nordico 2023 porterà più di 20 eventi in tutta la città, molti gratuiti, dall’architettura all’arte visiva, dalla poesia alla musica e al cinema, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare il legame storico dei Paesi Nordici con Roma. Ma con uno sguardo particolare al contemporaneo, con artisti, registi, ricercatori, accademici e musicisti che presenteranno i loro lavori.

Si parlerà di figure chiave della cultura nordica, la cui eredità è profondamente radicata nell’attualità, come lo scrittore Stig Dagerman, il drammaturgo Henrik Johan Ibsen e il designer Harri Koskinen. La rassegna è inoltre occasione per raccontare numerosi luoghi a Roma particolarmente importanti per gli esponenti del mondo nordico come il Cimitero Acattolico, Palazzo Corsini, Palazzo Capranica, la Residenza dell’Ambasciatore di Svezia. Attraverso una mappa interattiva online è possibile riscoprire le tracce nordiche in città, una guida nel programma e nei luoghi di Novembre Nordico.

Novembre Nordico 2023: il programma diffuso a Roma

Dopo la preview di fine ottobre – con la mostra personale di Nina Torp METHODS OF PATTERNMAKING / Between knowing and speculation presso il Museo delle Origini della Sapienza Università di Roma e lo spettacolo Sinfonia d’autunno, dal 31 ottobre al 5 novembre, in omaggio al maestro svedese Ingmar Bergman con la regia di Rosario Tronnalone al Teatro di Documenti di Roma – il programma di Novembre Nordico 2023 entrerà nel vivo nei prossimi giorni. La rassegna si apre ufficialmente il 2 novembre presso l’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma con la mostra di Sophie Westerlind dal titolo She affect us, indeed. Sophie Westerlind (Stoccolma, 1985) costruisce un corpus pittorico che, a partire da fotografie inedite e d’archivio, ritrae soggetti dislocati nei luoghi che l’artista ha frequentato e vissuto durante gli ultimi dieci anni.

Per gli amanti dell’architettura, lunedì 6 novembre presso l’Institutum Romanum Finlandiae si tiene il seminario su Reima Pietilä, architetto e teorico finlandese, L’interno dell’esterno nell’architettura finlandese, in occasione del centenario della sua nascita. Sarà l’occasione per approfondire i suoi legami con l’Italia, a partire dagli archivi, tra cui quello personale di Helsinki e alcuni archivi italiani come la Fondazione Bruno Zevi e l’Archivio Progetti IUAV di Venezia.

Immancabili protagonisti nel programma di Novembre Nordico sono i concerti di musica classica, il primo il 9 novembre al Teatro Palladium vede come protagonista il giovane talento norvegese Tiril Holand insieme ad Alessandro Guaitolini, violoncello solista, Roma Tre Orchestra (archi) e Alessandro Alonzi, direttore e cembalo ne “La gloria del Barocco”. Tiril Holand (classe ‘99) a 14 anni è stata ammessa al programma per talenti Giovani

Sempre il 9 novembre porte aperte alla Residenza dell’Ambasciatore di Svezia per un evento di letteratura e storia, accompagnato da un aperitivo light. La sovrintendente di Villa San Michele a Capri, Kristina Kappelin, farà conoscere l’affascinante storia del noto medico e scrittore svedese Axel Munthe (1857–1949) e la sua opera Villa San Michele, ancora oggi un posto magico e punto di riferimento per artisti svedesi e italiani.

Il 16 novembre un evento dedicato a Harri Koskinen, uno dei designer finlandesi contemporanei più famosi al mondo, protagonista del talk ospitato presso la Rinascente Roma Tritone a cura di Arianna Callocchia. Koskinen presenta in esclusiva e in anteprima per l’Italia una selezione di alcuni dei suoi progetti di product ed interior design signicativi per il loro approccio sostenibile.

Il 22 novembre l’Ambasciata di Finlandia & Institutum Romanum Finlandiae presentano in anteprima, presso il Cinema Nuovo Olimpia, il film Fallen leaves di Aki Kaurismäki, il celebre regista finlandese, premiato a maggio al Festival di Cannes con il Prix du Jury, il Premio della Giuria. Il 23 novembre gli spazi del Circolo Scandinavo accolgono Cent’anni di Stig Dagerman: un racconto a più voci a cura degli studenti di Scandinavistica di Milano.

La letteratura di Stig Dagerman, genio ribelle e tormentato, anarchico convinto e inquisitore della contemporaneità, vive ancora in articoli, poesie e prosa, a 100 anni dalla sua nascita. L’incontro si propone di restituire questa pluralità in una presentazione a più voci fatta da testimonianze biografiche e letture di testi al fine di comprendere le svariate e personali immagini dell’autore.

Il programma si chiude il 28 novembre presso l’Accademia di Danimarca con il talk del regista danese Bjarke Underbjerg sul processo creativo del suo documentario ibrido EUPHORIA, nel quale racconta la storia di cinque giovani donne che attraversano il continente europeo.

Per il programma completo, potete dare un’occhiata qui.