Panorama L’Aquila: ecco gli artisti e i luoghi della mostra diffusa

18 spazi tutti da scoprire, più di 50 artisti coinvolti e 56 gallerie riunite per l’organizzazione della terza tappa di Panorama: curato da Cristiana Perrella e presentato da Italics, la prima rete istituzionale di gallerie d’arte attive in Italia, il progetto espositivo si terrà dal 7 al 10 settembre 2023, diffondendosi lungo i luoghi più suggestivi de l’Aquila, dopo aver toccato Procida, nel 2021 – l’anno successivo l’isola campana sarebbe stata Capitale Italiana della Cultura –, e Monopoli, nel 2022.

Anche quest’anno centrale è la relazione dell’arte con la città, in parte ancora ferita dal sisma del 2009, in parte ricostruita e riportata allo splendore originario: il progetto espositivo ideato da Cristiana Perrella parte dalla suggestione del termine wit(h)nessing, coniato dalla teorica femminista, artista e psicoanalista Bracha Ettinger. «Una parola che qui si fa mostra, estendendo il concetto di testimonianza, intesa sia come affermazione della propria conoscenza che come trasmissione di una storia: un’azione relazionale che prevede una coesistenza, di culture, di luoghi e di persone», spiegano dall’organizzazione.

Gli artisti e i luoghi di Panorama 2023

Eterogenea la mappa dei luoghi aquilani da attraversare, sia storici e monumentali ma anche legati all’esperienza quotidiana, dal Caffè Fratelli Nurzia al Casino delle Delizie Branconio, dal Castello Cinquecentesco a Palazzo Rivera, tra panifici, librerie, negozi di dischi, botteghe di restauro e poi musei e palazzi nobiliari, fino alle piazze e con un salto verso il cielo sopra la città. Tutti questi luoghi saranno abitati da opere di varie epoche e diverse tecniche, mettendo in dialogo l’antico e il contemporaneo su un piano di prossimità, mescolando visioni, poetiche e linguaggi, dai maestri della Storia dell’Arte ai talenti emergenti, tanto italiani che internazionali, per proporre così punti di vista inediti, esplorare suggestioni imprevedibili.

Ecco tutti gli artisti coinvolti: Carlo Albacini, Eleanor Antin, Darren Bader, Giacomo Balla, Yael Bartana, Massimo Bartolini, Jacopo Benassi, Cristiano Bianchin, Ambrogio Borghi, Alberto Burri, Gasparo Cairano, Michele Cammarano, Chiara Camoni, Lucia Cantò, Mircea Cantor, Gianni Caravaggio, Stefania Carlotti, Vincenzo Castellini, Marie Cool Fabio Balducci, Joan Crous, Enzo Cucchi, Radha D’Souza, Alberto Di Fabio, Lucio Fontana, Christian Frosi, Piero Golia, Diego Gualandris, Shadi Harouni, Paolo Icaro, Emily Jacir, Chantal Joffe, Armin Linke, Christiane Löhr, Maestro della Madonna del Duomo di Spoleto, Beatrice Marchi, Nicola Martini, Fabio Mauri, Mario Merz, Ad Minoliti, Davide Monaldi, Giorgio Morandi, Maurizio Nannucci, Nunzio, Alek O., Nicola Pecoraro, Diego Perrone, Robin Rhode, Carl Borromäus Andreas Ruthart, Anri Sala, Vincenzo Schillaci, Scultore napoletano (cerchia di Luca Giordano), Jonas Staal, Giuseppe Stampone, Haim Steinbach, Pascale Marthine Tayou, Marco Tirelli, Luca Trevisani, Tatiana Trouvé, Alessandro Varotari detto il Padovanino.

Le collaborazioni e le iniziative

Tra le iniziative speciali, torna la terza edizione dell’Italics d’Oro, il riconoscimento che ogni anno celebra l’intenso legame tra un artista e il territorio, e che quest’anno verrà assegnato all’architetto, artista, designer e teorico italiano Ugo La Pietra, nato in provincia di Pescara (Bussi sul Tirino, 1938).

Come per le precedenti edizioni, Panorama attiverà vari progetti speciali con le istituzioni culturali dell’Aquila, con l’ambizione di poter dare un respiro più ampio alla manifestazione, oltre i quattro giorni da calendario. Nascono così le collaborazioni con MAXXI L’Aquila e con la Fondazione Giorgio De Marchis, che ospiteranno i progetti di Panorama oltre la durata della mostra. Oppure l’integrazione con i programmi di Performative03, il festival internazionale di performance d’arte, danza, musica e teatro del MAXXI L’Aquila, e di Jazz Italiano per le terre del sisma, che inseriranno l’opera di Massimo Bartolini nel loro palinsesto; o ancora il dialogo con il Conservatorio statale di Musica “Alfredo Casella”, con l’Accademia di Belle Arti e con il Convitto nazionale “D. Cotugno”, i cui studenti, musicisti e artisti saranno coinvolti nelle performance e in vari momenti del processo di preparazione e svolgimento della mostra.

La quattro giorni di Panorama sarà poi arricchita da un calendario di visite guidate alla scoperta dei luoghi e degli artisti di Panorama, e da un fitto Public Program che includerà colazioni con gli artisti, presentazioni di libri, talk e proiezioni di film e documentari.

L’elenco completo delle gallerie

Ecco le gallerie coinvolte nel consorzio Italics: ADA; Galerie Rolando Anselmi; Alfonso Artiaco; Bacarelli; Galleria Alessandro Bagnai; Bottegantica; Botticelli Antichità; Galleria Canesso; Cardi Gallery; Alessandro Cesati; Clima; Galleria Continua; Galleria Raffaella Cortese; Thomas Dane Gallery; Massimo De Carlo; Galleria Tiziana Di Caro; Alessandra Di Castro; Galleria Umberto Di Marino; Ermes Ermes; Federica Schiavo Gallery; Galleria Fonti; Galleria Fumagalli; Gagosian; Galleria dello Scudo; Giacometti Old Master Paintings; kaufmann repetto; Laveronica Arte Contemporanea; Galleria Lia Rumma; Magazzino; Martina Simeti; Mazzoleni, London-Torino; Francesca Minini; Galleria Massimo Minini; Monitor; Maurizio Nobile Fine Art; Galleria Franco Noero; Galleria Carlo Orsi; P420; Peola Simondi; Peres Projects; Giorgio Persano; Pinksummer; Porcini; Prometeo Gallery Ida Pisani; Richard Saltoun Gallery; SpazioA; Studio Sales di Norberto Ruggeri; Studio Trisorio; Caterina Tognon Arte Contemporanea; Tornabuoni Arte; Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea; Federico Vavassori; Victoria Miro Venice; Galleria Carlo Virgilio & C.; Vistamare; ZERO…