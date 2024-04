Parole chiave per un Nuovo Umanesimo: l’incontro alla Fondazione Rovati di Milano

Come si è trasformata l’identità umana, quale posizione occupa nel mondo, anzi, tra i mondi, quello fisico e quello digitale, quello degli oggetti e quello degli algoritmi. E quindi, in che modo si può definire ma anche esperire ciò che pensiamo come realtà, alla luce degli inarrestabili processi di sviluppo tecnologico. Sono alcuni dei quesiti che saranno affrontati durante l’incontro Parole chiave per un Nuovo Umanesimo, che si terrà l’11 aprile, dalle 16, a cura di Elena Di Raddo e Daniele Perra, alla Fondazione Luigi Rovati di Milano, nell’ambito del più ampio progetto di ricerca interdisciplinare finanziato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal titolo Cambiamento o Trasformazione? Conoscere, comunicare e trascendere nell’era digitale. Per un nuovo umanesimo.

Studiosi di diverse discipline e professionisti di vari ambiti sono invitati a riflettere sulle trasformazioni sociali in atto attraverso alcune parole chiave. Corpo, Dialogo, Formazione, Immagine, Intelligenza Artificiale, Mutamento, Soggetto e Spazio, sono i termini emersi da precedenti incontri, realizzati nel corso di tre anni di lavoro e ricerca, tra cui quello dedicato alla Ridefinizione dello spazio comunitario, svoltosi all’Università Cattolica di Milano e quello dal titolo Arte nell’era digitale: verso nuove forme di autorialità, organizzato sempre dall’Università Cattolica, in collaborazione con il MEET Digital Culture Center di Milano, che ha visto la partecipazione di Elena Di Raddo, Roberto Diodato, Ruggero Eugeni, Eleonora Montagner, Daniele Perra, Mattia Pivato, Domenico Quaranta, Marilena Vecco e Nicola Verlato.

I relatori che parteciperanno all’incontro Parole chiave per un Nuovo Umanesimo sono Giuseppe D’Anna, Elena Di Raddo, Andrea Gaggioli, Marco Giuseppe Rainini, professori rispettivamente di Storia della filosofia, Storia dell’Arte Contemporanea, Psicologia Generale, Letteratura Cristiana Antica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, LETIA (Letizia Cariello), artista, Eleonora Montagner, Professoressa di Filosofia, Burgundy School of Business di Digione, Vincenzo Valentini, Professore dell’Istituto di Radiologia, Policlinico Gemelli di Roma. Il professor Marco Rizzi introdurrà l’incontro, che sarà moderato dal giornalista Daniele Perra, Professore di Estetica dei nuovi media e di Museologia all’Accademia di Belle Arti di Bergamo e di Visual Arts Management all’Università del Sacro Cuore.

L’incontro è ospitato dalla fondazione intitolata a Luigi Rovati, medico, ricercatore e imprenditore farmaceutico, Cavaliere del Lavoro e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Aperta a luglio 2022, la Fondazione Luigi Rovati ha sede in un palazzo storico nel cuore della città in Corso Venezia. Nel palazzo, ridisegnato da MCA – Mario Cucinella Architects, è ospitato il Museo d’arte che custodisce oggi una preziosa collezione di reperti etruschi, tra ceramiche, bronzi e ori, in dialogo con opere di diverse epoche e civiltà. Oltre alla ricca collezione permanente, il Museo ospita una serie di progetti espositivi temporanei, organizzati in collaborazione con importanti istituzioni culturali – nazionali e internazionali, e iniziative di approfondimento come conferenze, incontri di studio, e progetti di ricerca.