Pneuma: il progetto di Christian Fogarolli continua a Bucarest

Il 4 settembre 2020 inaugura la seconda mostra del progetto “Pneuma” di Christian Fogarolli per Italian Council: dopo la prima tappa inaugurata online allo STATE Studio di Berlino a fine marzo a causa dell’emergenza epidemiologica e successivamente aperta al pubblico, la nuova personale di Fogarolli verrà ospitata al MARe Museum of Recent Art a Bucarest. Come approfondito dallo stesso artista in questa nostra intervista dedicata al progetto, “Pneuma” si propone come ricerca che si interroga sull’immaterialità e intangibilità della malattia mentale.

Tra i Paesi europei inclusi nel progetto che hanno visto il coinvolgimento dell’artista attraverso residenze di ricerca e collaborazioni con diverse istituzioni, Fogarolli ha ideato per la Romania un progetto composto da opere immersive, nate dalla relazione avuta con realtà impegnate nel campo della salute mentale e del recupero psichico a partire da persone in cura, personale medico e ricercatori.

La restituzione che l’artista ha ideato si traduce in un percorso espositivo all’interno del MARe Museum di Bucarest composto da installazioni ambientali di diversi materiali, sculture in vetro, un film e lavori fotografici realizzati grazie alla collaborazione con istituti di ricerca sul rapporto tra mente e cervello, quali l’Università di Trento (CIMeC) e King’s College di Londra.

Il progetto continuerà poi negli spazi di Schwarzescafé al Löwenbräukunst di Zurigo e al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, luogo in cui i lavori finali entreranno a far parte delle collezioni permanenti.