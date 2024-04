Straordinari è il nuovo programma trimestrale di residenze d’artista presentato da BIM, progetto di rigenerazione urbana nel cuore di Bicocca, a Milano, che sta trasformando un iconico edificio progettato da Vittorio Gregotti in una work destination all’avanguardia. Ideato e curato da SPECIFIC, laboratorio di progettazione e produzione creativa composto da Nic Bello, Alessandra Pallotta, Andrea Sala, Patrick Tuttofuoco e Stefano D’Amelio, il programma di residenze permetterà agli artisti di maturare una propria lettura delle dinamiche che si svolgono negli spazi direzionali di BiM, condividendo momenti di confronto insieme alle altre realtà che abitano l’intero complesso, in un lavoro parallelo e complementare al processo di ricerca del collettivo.

Straordinari fa parte di un ampio palinsesto culturale che anima gli spazi in via di riqualificazione di BiM, con mostre ed eventi che spaziano dalle arti visive alla fotografia, dal cinema al design, ma anche food, scacchi, yoga e pilates.

Il primo ciclo di residenze e le opere

Per il primo ciclo di residenze d’artista Straordinari, inaugurato a novembre 2023, SPECIFIC ha selezionato il collettivo multidisciplinare Pessima Trans* Art Centre, composto da Simona Coltello e Marte Gastaldello, e l’artista visiva Valentina De Zanche. Le opere dei residenti saranno presentate in occasione della mostra evento aperta al pubblico venerdì 5 aprile, a partire dalle 18:30 negli spazi di BiM, in Viale dell’Innovazione 3. Qui le opere rimarranno esposte fino alla conclusione del cantiere, per poi trovare una collocazione definitiva all’interno del complesso rigenerato.

Nel BiM Garden si trova l’installazione di Valentina De Zanche, artista classe 1992 che lavora con il disegno, la fotografia, la poesia e la performance, creando immagini ibride che danno voce alle difficoltà di un contemporaneo mosso dall’incertezza. Realizzata sulla cesata che separa l’edificio Innovazione dal cantiere dell’adiacente edificio Pirelli, attualmente in fase di ristrutturazione, l’opera è formata da 20 pannelli con una sequenza di immagini raffiguranti un fiore le cui forme ricordano quelle di un microfono, e danno vita a una sorta di danza ritmica e musicale, anticipando la performance aperta al pubblico dalle ore 21:30 negli spazi inediti di BiM, al quarto piano (ingresso gratuito da viale dell’Innovazione 3).

Qui sarà presentato il progetto musicale Lamby + Aitch: Lylac realizzato da Valentina De Zanche insieme all’artista e produttore Davide Belingheri: l’intero piano, che ospita spazi per uffici, si trasforma in un set allestito con pannelli specchianti che raffigurano soggetti dalle sembianze animali e parole estratte dai testi delle tracce musicali di Davide Belingheri.

La seconda opera è ideata e realizzata da Pessima Trans* Art Centre, una realtà collettiva Trans* nata nel 2021 dalla volontà di Coltello e Gastaldello di supportare la crescita di progetti e artisti Trans* e Non Binary. Inizialmente solo collettivo artistico, Pessima è oggi anche casa editrice indipendente e magazine di arte contemporanea. Il traguardo del progetto è la creazione di una rete in cui si possa sostenere, economicamente e artisticamente, artist* trans* emergenti, in un percorso di crescita reciproco.

Nella piazza di BiM è esposta la grande bandiera-manifesto di Pessima. L’intervento parte da una riflessione sul concetto di bandiera come oggetto capace di veicolare un’identità, al tempo stesso personale e collettiva, un manifesto a supporto della comunità Trans* e Non Binary che comunica l’ingresso in un luogo sicuro, in cui la propria identità non verrà in alcun modo messa in dubbio o in discussione.

L’evento conclusivo delle prime residenze Straordinari si svolgerà venerdì, 5 aprile, alla presenza degli artisti e dei curatori negli spazi di BiM. La serata inizierà alle 18:30 al piano terra con l’aperitivo e la presentazione delle installazioni site-specific (BiM Garden e BiMstrò) e dalle 20 sposterà in uno spazio inedito al quarto piano che accoglie la performance di Valentina De Zanche e il Dj Set degli artisti Hell Tech Gateway, Lylac, Talpah e S.Vos.

Il secondo ciclo di residenze

Il progetto Straordinari prosegue con il secondo ciclo di residenze artistiche, in programma da aprile fino al 30 giugno 2024. Gli artisti selezionati da SPECIFIC sono Francesco Tosini (Milano, 1988), conosciuto come Cielofuturo, e Aitch. Cielofuturo parte dalle sensibilità visuali e dalle conoscenze estetiche maturate negli anni della pratica dei graffiti e della street art le rielabora attraverso la sfera del digitale (video, performance, musica). DJ, producer e ricercatore Aitch è conosciuto per la sua vasta selezione musicale e il suo sound caleidoscopico, che traccia nuove configurazioni dello spettro uditivo al fine di modificare le tradizionali relazioni tra corpo, mente e suono.