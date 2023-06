A Milano, i nuovi spazi di BiM si aprono all’arte e alla cultura

Tra primavera ed estate, il momento della trasformazione: capita così che a Milano, la città che cambia continuamente volto, degli spazi che diventeranno sede di uffici, nel frattempo, ospiteranno una serie di eventi, progetti e manifestazioni all’insegna di arte, cultura e socialità. Il luogo è il quartiere Bicocca, area già interessata da un’ampia strategia di riqualificazione, e qui, in viale dell’Innovazione 3, si trova BIM – dove Bicocca incontra Milano, un’architettura monumentale che, a seguito di un intervento su più di 50mila metri quadrati sul sito della ex fabbrica Pirelli, diventerà una piattaforma all’avanguardia, in continuità tra business, lavoro, natura e città.

Il progetto si chiuderà entro il 2026 e trasformerà l’edificio che fu progettato da Vittorio Gregotti in un nuovo distretto verde e integrato nella città. A promuoverlo è la società di investimento Aermont Capital attraverso il Fondo Innovazione, gestito dalla società di gestione del risparmio Kervis SGR. MTDM Manifattura Tabacchi Development Management Srl, società del gruppo Aermont, è responsabile del project management e della programmazione temporanea degli spazi.

Patrocinato dal Comune di Milano, il nuovo palinsesto di appuntamenti culturali si svolgerà per tutta la stagione estiva, tra mostre, concerti, cene sociali, tornei di scacchi, lezioni di yoga e proiezioni cinematografiche.

Isabelle Wenzel da C41

Si parte con la mostra fotografica “Best, Isabelle” di Isabelle Wenzel, che aprirà il 7 giugno alle 19, con una performance dell’artista. La mostra sarà esposta alla C41 Gallery, nuovo spazio di sperimentazione artistica al primo piano di viale dell’Innovazione 3, curato dalla casa di produzione creativa C41. Un’anteprima si potrà ammirare anche al piano terra dell’edificio, nello spazio di C41 Panorama.

Artista, fotografa, acrobata, Isabelle Wenzel mette il proprio corpo davanti alla macchina fotografica e, nei secondi che l’autoscatto le concede, assume pose complesse che richiamano l’attenzione sulle qualità scultoree del corpo. Così facendo, Wenzel realizza una breve performance sperimentale davanti alla macchina fotografica, che la cattura e restituisce nella forma “congelata” di una fotografia.

La serata continua sul palco di BiM Garden con i Fuera in concerto dalle 21:30. Un live-show esplosivo e sperimentale tra rap, musica elettronica e influenze mediterranee. La band originaria di Nola, composta dai rapper Same e Diak e il producer Jxmmyvis, presenta il nuovo album “CIRCO MEZZALUNA”, un progetto di forte contaminazione tra generi, in cui fondono cantautorato ed elettronica a influenze etniche, jazz e ambient, lasciando trasparire il calore delle loro origini partenopee.

Il laboratorio creativo di Specific

Il 7 giugno segna anche il debutto del nuovo collettivo SPECIFIC, un laboratorio di progettazione e produzione creativa multidisciplinare che ospiterà all’interno di BiM residenze d’artista, mostre, workshop, talk ed eventi. SPECIFIC partecipa al progetto di rigenerazione urbana intrapreso da BiM, realizzando interventi diffusi che si evolveranno nel tempo, dalla fase di cantiere fino alla definitiva trasformazione degli edifici. Il collettivo vuole raccontare le molteplici forme della realtà attraverso sguardi e linguaggi diversi, nati dalle esperienze dei suoi fondatori: gli artisti Patrick Tuttofuoco e Andrea Sala, il regista, autore e “Iena” Nic Bello, l’ingegnere artistico Stefano D’Amelio e l’esperta di food design ed eventi Alessandra Pallotta.

Durante la serata inaugurale del 7 giugno, gli spazi di SPECIFIC saranno visitabili per la prima volta: le stanze ancora vuote, come una tela bianca, fanno da sfondo a un’opera site specific che anticipa idee e progetti futuri del collettivo.

Appuntamento al BiM Garden

Fulcro del programma sarà il BiM Garden, uno spazio verde a cielo aperto progettato da Paola Navone – Otto Studio e dal paesaggista Antonio Perazzi, con ampi tavoli sociali multifunzionali. Qui, BiM presenta la rassegna estiva di cinema all’aperto “La linea milanese”, curata da Cineteca Milano: un omaggio all’originalità dei grandi capolavori del cinema milanese che traccia una linea lunga 40 anni tra Dario Fo e Maurizio Nichetti, De Sica e Zavattini, Tognazzi e Bianciardi. Ad anticipare le proiezioni dei film, due antologie cult realizzate da Cineteca propongono gli storici spot prodotti a Milano che diedero vita al mitico Carosello.

Il calendario costantemente aggiornato è consultabile qui.