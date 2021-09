SUPERBLAST è la prima edizione del progetto di residenze promosso da NAM – Not A Museum per la sperimentazione artistica e la produzione di linguaggi interdisciplinari all’interno degli spazi di Manifattura Tabacchi. Selezionati attraverso un bando internazionale lanciato a febbraio e ispirato al ripensamento del rapporto tra uomo e ambiente, i sei artisti – Edoardo Aruta, Antonio Obregón Bermúdez, Federica Di Pietrantonio, IPER-collettivo, Oliviero Fiorenzi, Violette Maillard – hanno progettato e realizzato sei progetti site-specific durante il percorso di residenza che li ha visti immersi nella comunità creativa e nella visione interdisciplinare di Manifattura Tabacchi.

L’idea di un’ecologia come nuova possibilità di relazione si estrinseca negli oggetti di ricerca dei sei artisti: lo stato di natura contemporaneo nel virtuale; il rapporto tra ambiente urbano e ambiente naturale; il paradosso insito nella mobilità elettrica; i semi del colonialismo nella rappresentazione del paesaggio; lo spazio dell’arte in relazione ai fattori incontrollabili del contesto; il parallelo tra biodiversità culturale e biodiversità naturale. Tutte le considerazioni e le riflessioni sorte durante la realizzazione dei progetti, saranno sviluppate, insieme ad altri spunti, nel corso dei talk nell’ambito del festival God Is Green, dal 15 al 21 settembre.

SUPERBLAST si costituisce come un progetto multidimensionale di cui la mostra, visitabile dal 16 al 18 settembre 2021 e diffusa negli spazi di Manifattura, tra le piazze, il giardino e l’interno degli edifici, ne rappresenta il livello esperienziale. A questa si aggiunge infatti il progetto supersuperblast.it, archivio digitale dell’indagine realizzata dai sei artisti, che sarà pubblicato online il 19 settembre alle 00:00. Il sito supersuperblast.it è la parte che raccoglie la materia viva che sta dietro l’opera, la estende nel tempo. Nelle pagine dedicate, riferimenti personali, teorici e visivi, documenti, immagini statiche e in movimento si intrecciano e sviluppano in maniera libera. Il sito è l’archivio dove si deposita la ricerca che ha alimentato ciascun lavoro, affiancata dalla visualizzazione dell’opera compiuta.

SUPERBLAST si concluderà infine con un progetto editoriale che, coerentemente con l’approccio sperimentale dell’intero lavoro, rappresenta un approfondimento interdisciplinare sul pensiero post-antropocentrico e raccoglie gli interventi di artisti, intellettuali, scrittori, critici. Il libro SUPERBLAST è a cura di Nero Editions con i saggi degli autori Domenico Quaranta, Bianca Felicori, Tommaso Guariento, Xenia Chiaramonte, Antonio Perazzi e Riccardo Papacci, i quali hanno accompagnato e arricchito il percorso dei sei artisti durante la residenza presso Manifattura Tabacchi. La pubblicazione sarà in distribuzione a partire dal prossimo autunno 2021.