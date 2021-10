Un film raccoglierà tutti i video sull’ultima opera di Christo a Parigi

Dal 18 settembre sino allo scorso 3 ottobre è stata visibile la nuova monumentale installazione di Christo, intitolata L’Arc de Triomphe, Wrapped. Prevista per la primavera 2020, l’opera è stata poi riprogrammata per il 2021 causa covid. Dal 1962 fino a poco prima della sua scomparsa, il 31 maggio dello scorso anno, Christo aveva lavorato insieme a Jeanne-Claude al progetto che ha letteralmente impacchettato l’Arco di Trionfo con 25mila metri di tessuto riciclabile color blu e argento e 7mila metri di corde rosse. L’opera ha visto la luce dopo 60 anni grazie al Centre Pompidou e al Centre des Monuments Nationaux. La suggestiva opera postuma del celebre pioniere della Land Art ha attirato folle oceaniche di visitatori e adesso la piattaforma multimediale IkonoTV trasmetterà un film che raccoglie i video, amatoriali e non, realizzati dal suo pubblico.

Il film sarà poi donato alla Fondazione Christo e Jeanne-Claude e tutti gli autori saranno citati. Il concept del lungometraggio parte dal celebre aforisma di Christo: «Every interpretation is legitimate». Se anche voi volete partecipare al progetto potete inviare il vostro video seguendo le indicazioni qui riportate.

IkonoTV è una piattaforma multimediale globale che aggrega video e film della comunità dell’arte, dell’architettura e del design. Trasmette in streaming e ha un programma basato su abbonamento per utenti di Internet, cellulari e SmartTV in tutto il mondo. Ogni contenuto e playlist sono curati internamente, rendendo IkonoTV un vero hub grazie alla sua vasta collaborazione con altri interpreti della comunità artistica. Include interviste, documentari, videoarte, videodanza, dagli Antichi Maestri al Contemporaneo.