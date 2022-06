Una boccata d’arte per l’estate 2022: al via il progetto diffuso in tutta Italia

Un grande progetto di arte diffusa, alla scoperta dei borghi più suggestivi e meno conosciuti in tutta Italia, a segnare l’inizio dell’estate. Aprirà sabato, 25 giugno, “Una boccata d’arte”, il format espositivo promosso da Fondazione Elpis, realizzato in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes Production, che porterà 20 artisti in 20 borghi, uno per ogni Regione, per valorizzare il dialogo tra il patrimonio storico e paesaggistico, attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea. Le opere rimarranno in esposizione per tutta la stagione, fino al 18 settembre 2022.

Nato nel 2020, in piena pandemia, e arrivato alla terza edizione, “Una boccata d’arte” si propone come un unicum nel contesto dell’arte italiana contemporanea, per “l’ampio respiro” sia geografico che artistico, contando il coinvolgimento tanto delle gallerie d’arte che di artisti di differenti età, culture e provenienze geografiche. «Una Boccata d’Arte è un progetto diffuso, di respiro nazionale e di partecipazione collettiva alla bellezza e alla cultura che, dalla sua nascita in piena pandemia, ha saputo progressivamente consolidare la propria vocazione iniziale di incoraggiamento alle comunità locali e al mondo dell’arte, fino a riunire oggi una vera e propria rete di artisti, curatori, associazioni e realtà locali che si ingrandisce anno dopo anno» spiega Marina Nissim, imprenditrice e collezionista d’arte contemporanea, fondatrice e presidente di Fondazione Elpis. «Un dialogo che dall’Italia apre sempre più lo sguardo anche all’attuale situazione internazionale, con il coinvolgimento di numerosi artisti stranieri per questa terza edizione in avvio».

Selezionati per il loro talento e la loro ricerca tra voci emergenti e nomi più affermati, gli artisti sono stati invitati a progettare 20 interventi site-specific ispirati alla storia e all’identità dei borghi. Dopo un breve periodo di residenza, affiancati in ogni fase progettuale da un coordinatore locale, hanno dato vita a venti progetti che abbracciano le diverse forme d’arte, dalla pittura alla scultura fino alla fotografia, al video, al suono e alla performance, frutto del dialogo e dell’incontro con la comunità, le maestranze e gli artigiani locali.

«I borghi e gli artisti costituiscono il nucleo centrale del progetto, che deriva da un’attenta osservazione della storia e del paesaggio dei primi e della ricerca e del lavoro dei secondi», spiega Maurizio Rigillo, direttore di Galleria Continua. «Il tempo di un sopralluogo, una breve residenza degli artisti per la prima volta nei borghi si sviluppa in un proficuo dialogo, dando vita a interventi e progetti artistici fortemente legati al territorio che li ospita. E proprio i valori dell’incontro e del dialogo ci hanno in particolare portato a ricercare e coinvolgere tre artisti ucraini, che per diversità di esperienze personali e di linguaggio, hanno arricchito con i loro progetti e la loro testimonianza, la terza edizione di Una Boccata d’Arte», prosegue Rigillo che, nel 1990, insieme a Mario Cristiani e Lorenzo Fiaschi, fondò Galleria Continua, partendo proprio da un borgo, San Gimignano, per arrivare ad aprire sedi in tutto il mondo, da Pechino a San Paolo, da L’Havana a Parigi.

Le inaugurazioni di Una Boccata d’Arte 2022

Valle d’Aosta, Morgex (AO)

Antonio Della Guardia – Ai camminatori di storie

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 11.00, Place de l’Archet, Morgex

Piemonte, Neive (CN)

Natália Trejbalová – Pic nic sul ciglio della strada

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 18.00, Piazza Negro, Neive

Liguria, Montemarcello, frazione di Ameglia (SP)

Alice Ronchi – Caro Montemarcello

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 18.30, Piazza XIII Dicembre, Montemarcello

Lombardia, Cigognola (PV)

Alina Kleytman – Endless Shine of Human Violence

Inaugurazione: domenica 26 giugno ore 18.00, Belvedere di Cigognola, Cigognola

Trentino-Alto Adige, San Lorenzo Dorsino (TN)

Giulia Mangoni – Il Salmerino Viandante

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 17.00, Piazza delle Sette Ville 4, San Lorenzo Dorsino

Veneto, Malamocco, frazione di Venezia (VE)

Lucia Cantò – Restrizione emotiva

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 19.30, Patronato di Malamocco, Rio Terà 36, Lido

Friuli-Venezia Giulia, Pesariis, frazione di Prato Carnico (UD)

Riccardo Benassi – Così per dire

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 20.00, Bar Ristorante da Sardo, via Pesariis 123, Prato Carnico

Emilia-Romagna, Montegridolfo (RN)

Diana Policarpo – Hyperbolic Dreams

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 16.30, Via Roma 2, Montegridolfo

Toscana, Sorano (GR)

Serhiy Horobets – Il dolce dolore

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 18.00, Piazza Cairoli all’interno della Fortezza Orsini, via Giuditta Finetti, Sorano

Umbria, Panicale (PG)

Luis López-Chávez – Nadine in Panicale

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 18.00, L’Arca di Pan, viale Regina Margherita 11, Panicale

Marche, San Costanzo (PU)

Eva Marisaldi – Per vari motivi

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 18.00, Piazza San Pio da Pietrelcina, San Costanzo

Lazio, Fumone (FR)

Dessislava Madanska – INTANGIBLE

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 12.00, Collegiata di Maria SS. Annunziata, Fumone

Abruzzo, Rocca San Giovanni (CH)

Victor Fotso Nyie – Tesori e meraviglie

Inaugurazione: domenica 26 giugno ore 10.00, Piazza degli Eroi, Rocca San Giovanni

Molise, Castropignano (CB)

Tommaso Spazzini Villa – Il pomeriggio della vita

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 18.30, Castello d’Evoli, Castropignano

Campania, Albori, frazione di Vietri sul Mare (SA)

Fabrizio Bellomo – Albori è destinata a scomparire?

Inaugurazione: domenica 26 giugno ore 19.00, Via Capo di muro 31, Albori

Puglia, Spinazzola (BT)

Simone Bacco – Maratona

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 18.00, Angolo tra Via Primo Maggio e Largo Pignatelli, fronte rovine del Castello, Spinazzola

Basilicata, Grottole (MT)

Hanne Lippard – Ruin

Inaugurazione: domenica 26 giugno ore 18.30, Chiesa Diruta – ingresso da Via Giuseppe Garibaldi, Grottole

Calabria, San Donato di Ninea (CS)

Anna Zvyagintseva – To the rocks that hold roofs and to the plants that grow through stone

Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 18.00, Piazzale Motta, San Donato di Ninea

Sicilia, Castiglione di Sicilia (CT)

Isaac Chong Wai – Post-Mythical Accidents

Inaugurazione: domenica 26 giugno ore 18.00, Castello di Lauria, Via Edoardo Pantano, Castiglione di Sicilia

Sardegna, Aggius (SS)

Ludovica Carbotta – Paphos

Inaugurazione: domenica 26 giugno ore 18.00, Parco Alvinu, Piazza Alvinu, Aggius