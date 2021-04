“Una Boccata d’Arte”: ecco gli artisti del super progetto di Galleria Continua

Un grande progetto espositivo che coinvolga proprio tutte le Regioni d’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, anche quelle solitamente un po’ ai margini dell’arte contemporanea. Si tratta di “Una Boccata d’Arte“, il super progetto a dir poco diffuso, promosso e organizzato da Galleria Continua e Fondazione Elpis, con la partecipazione di Threes Productions, che ha appena annunciato i 20 artisti della sua seconda edizione che, dal 26 giugno al 26 settembre 2021, animeranno i borghi più belli del nostro Paese, con le loro installazioni site specific. Insomma, storia e paesaggi affascinanti reinterpretati dai linguaggi del contemporaneo, cosa c’è di meglio per trascorrere l’estate?

I 20 borghi sono stati selezionati in base al numero di abitanti, non superiore a 5mila, e per la presenza di un tessuto culturale attivo, oltre che per la capacità artigianale, commerciale e ricettiva a carattere famigliare. Ed è in questo contesto che agiranno gli artisti, invitati a dialogare con i luoghi e le loro suggestioni, con le persone che li abitano e le storie che li attraversano. Una Boccata d’Arte consente agli artisti la più ampia libertà creativa, utilizzando qualsiasi materiale o strumento, purché riescano a instaurare un rapporto convincente e originale con i borghi.

Una boccata d’arte: gli artisti e i borghi della seconda edizione

Tra gli artisti scelti da Fondazione Elpis, già attenta agli impatti educativi e sociali delle proprie attività, e da Galleria Continua, tra le gallerie italiane più influenti anche sul panorama internazionale, sia nomi emergenti che maestri affermati, provenienti da Paesi e culture differenti. Ecco la lista degli accoppiamenti:

Giuseppina Giordano nel borgo di Gressoney-Saint-Jean (AO) in Valle d’Aosta

Binta Diaw nel borgo di Monastero Bormida (AT) in Piemonte

Alice Cattaneo nel borgo di Varese Ligure (SP) in Liguria

CAMPOSTABILE nel borgo di Cornello dei Tasso (BG) in Lombardia

Camille Norment nel borgo di Santa Gertrude (BZ) in Trentino-Alto Adige

Jem Perucchini nel borgo di Battaglia Terme (PD) in Veneto

Irini Karayannopoulou nel borgo di Polcenigo (PN) in Friuli-Venezia Giulia

Rudi Ninov nel borgo di Portico e San Benedetto (FC) in Emilia-Romagna

Adelita Husni-Bey nel borgo di Radicondoli (SI) in Toscana

Francesco Cavaliere nel borgo di Vallo di Nera (PG) in Umbria

Margherita Moscardini nel borgo di Corinaldo (AN) nelle Marche

Zhanna Kadyrova nel borgo di Tolfa (RM) nel Lazio

Agnese Spolverini nel borgo di Abbateggio (PE) in Abruzzo

Alberto Selvestrel nel borgo di Fornelli (IS) in Molise

Polisonum nel borgo di Gesualdo (AV) in Campania

Gaia Di Lorenzo nel borgo di Pietramontecorvino (FG) in Puglia

Jesse Bonnell e Gabriella Rhodeen (GRJB) nel borgo di Pietragalla (PZ) in Basilicata

Lupo Borgonovo nel borgo di Civita (CS) in Calabria

Renato Leotta nel borgo di Centuripe (EN) in Sicilia

David Benforado nel borgo di Tratalias (CI) in Sardegna

Sperando che gli spostamenti tra le Regioni siano consentiti e che la situazione legata all’emergenza Covid-19 possa migliorare, non rimane che organizzare una road map, dal nord al sud, dalle montagne alle isole, per riscoprire il nostro territorio e prendere una boccata d’arte contemporanea.