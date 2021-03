20 artisti per 20 regioni: ritorna una Boccata d’Arte

Quando si parla delle grandi potenzialità dell’arte diffusa, c’è qualcuno che prende l’argomento decisamente sul serio. Per esempio Fondazione Elpis e Galleria Continua, che hanno appena annunciato le date della seconda edizione “Una Boccata d’Arte“, progetto espositivo che coinvolge l’intero territorio nazionale, letteralmente. La Fondazione costituita nel 2020 dall’imprenditrice e collezionista Marina Nissim, insieme alla storica galleria d’arte contemporanea fondata nel 1990 da Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, ribadisce la stessa formula dello scorso anno: 20 artisti per altrettanti progetti, in 20 Regioni, dal 26 giugno al 26 settembre.

«Questo progetto è spinto da un grande desiderio di bellezza, più che mai urgente in questo periodo difficile, rilanciando l’arte visiva contemporanea e promuovendo la scoperta del nostro patrimonio e paesaggio nazionale, soprattutto di quello meno noto. Questa edizione, inoltre, coinvolge tantissimi giovani fra gli artisti invitati, ma anche nel gruppo operativo e organizzativo, con un chiaro desiderio di visioni nuove e nuove prospettive nel mondo della cultura e dell’arte», ha dichiarato Maurizio Rigillo, di Galleria Continua.

Insomma, una boccata d’arte corroborante, che ci accompagnerà durante i prossimi mesi estivi, scandendo, magari, le tappe delle nostre vacanze culturali e rianimando il turismo di prossimità che, tra le altre cose, è anche uno dei temi più urgenti sollevati dalla pandemia e dalle restrizioni agli spostamenti. Obiettivo del progetto, infatti, è intessere un dialogo armonico tra architettura e paesaggio, tra suggestioni storiche e contemporanee, alla riscoperta dei borghi più belli d’Italia. Tra i numerosi siti candidati, i 20 borghi scelti quest’anno sono stati selezionati in base alla dimensione abitativa, sotto i 5mila abitanti, sono: Abbateggio (PE) in Abruzzo; Pietragalla (PZ) in Basilicata; Civita (CS) in Calabria; Gesualdo (AV) in Campania; Portico e San Benedetto (FC) in Emilia Romagna; Polcenigo (PN) in Friuli- Venezia Giulia; Tolfa (RM) nel Lazio; Varese Ligure (SP) in Liguria; Cornello dei Tasso (BG) in Lombardia; Corinaldo (AN) nelle Marche; Fornelli (IS) in Molise; Monastero Bormida (AT) in Piemonte; Pietramontecorvino (FG) in Puglia; Tratalias (CI) in Sardegna; Centuripe (EN) in Sicilia; Radicondoli (SI) in Toscana; Santa Geltrude (BZ) in Trentino-Alto Adige; Vallo di Nera (PG) in Umbria; Gressoney Saint Jean (AO) in Valle d’Aosta; Battaglia Terme (PD) in Veneto. Gli artisti che saranno selezionati, realizzeranno i loro interventi in situ.

«La prima edizione di Una Boccata d’Arte ha raggiunto una sua compiutezza potente e del tutto originale, riscuotendo un grande successo sia di critica sia di partecipazione», ha commentato Marina Nissim, Presidente di Fondazione Elpis. «Per me è una gioia e una soddisfazione enorme, un risultato che mi ha confortato e colpito nel profondo della mia sensibilità. Ho partecipato a inaugurazioni e fatto visite in quasi tutti i borghi che hanno partecipato e ne ho ricavato vicinanza e calore, pur nel distanziamento sociale. Ho fatto la cosa giusta, ne sono persuasa e felice. Tutto ciò crea il presupposto ideale per progettare una seconda edizione di Una Boccata d’Arte».