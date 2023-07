Vivo Verde: quattro incontri tra cultura e natura, a Courmayeur

Quattro incontri per celebrare l’incontro tra natura e uomo, attraverso varie espressioni dell’armonia, dalla musica al corpo. Inizia oggi, a Courmayeur, la quarta edizione di Vivo Verde rassegna ideata e diretta da Massimiliano Finazzer Flory. Realizzata in collaborazione con il Centro Servizi Courmayeur, Vivo Verde sarà scandita da un doppio movimento, quello dell’uomo verso la natura e della natura verso l’uomo, con un momento di incontro nella cultura. Quattro gli incontri in programma: il sole di Pino Daniele attraverso le emozioni del figlio Alessandro, l’aria rappresentata dalle note del trombettista Paolo Fresu, la voce della cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti, l’ascolto della storia della musica con il direttore d’orchestra Albero Veronesi.

Si parte venerdì, 7 luglio, alle ore 16, a Prè de Pascal in Val Veny con l’omaggio di Alessandro Daniele, da sempre in scena con il padre Pino. «In mezzo alla natura di Courmayeur un evento all’insegna delle emozioni che la musica di Pino Daniele aveva attraverso il soul ovvero l’anima delle cose. Ed è proprio l’anima di Vivo Verde a invitare a vivere un’esperienza in quota con aneddoti, ricordi, segreti della storia e della vita di Pino a partire dal libro Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce, edito da Rai Libri», spiegano dall’organizzazione.

Prossimo appuntamento in programma, il 17 luglio, presso il Parco Abbé Henry – Plan Gorret: Massimiliano Finazzer Flory dialoga, tra improvvisazione e filosofia del jazz, con Paolo Fresu, trombettista. Il 21 luglio, presso il Bosco del Peuterey, Val Veny, Finazzer Flory incontrerà Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, insieme al suo chitarrista Stefano Tedeschi, tra attività fisica e artistica. Chiusura il 31 luglio, presso la Maison de Judith, a Pra Sec, Val Ferret, con il Direttore d’orchestra Alberto Veronesi, per un incontro tra ascolto e futuro della musica classica.