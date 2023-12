XS PROJECT, la Fiber Art in mostra allo Spazio B49 di Roma

La Fiber Art tutta da scoprire a Roma: dal 16 al 22 dicembre, nello Spazio B49, zona Pigneto, ArteMorbida presenta XS PROJECT, una grande installazione collettiva, i cui moduli sono composti da una serie di opere d’arte tessile di 30 per 30 centimetri. «L’intento principale è quello di stimolare e ispirare il giovane collezionismo con opere d’arte di piccole dimensioni e di minore investimento», spiegano dall’organizzazione. I lavori sono stati selezionati a seguito di un bando internazionale, AM XS PROJECT.

ArteMorbida Textile Arts Magazine è uno spazio dedicato al variegato panorama delle arti tessili contemporanee. Il sito, così come anche il magazine, sono pensati e realizzati con lo scopo di raccogliere e testimoniare le novità e le ultime tendenze del settore, di incoraggiare e favorire la divulgazione della cultura della Fiber Art stimolando l’interesse del pubblico e promuovendo il riconoscimento del Tessile come mezzo autonomo nel più vasto ambito delle arti contemporanee. «XS PROJECT è in linea con la mission del magazine, che da anni si impegna nella promozione e diffusione dei linguaggi tessili nell’ambito dell’Arte, e intende raccogliere e mostrare al pubblico italiano l’evoluzione della fiber e textile art contemporanea».