Zero Hyperlocal: le storie urbane di Milano vanno sui manifesti pubblici

“Zero Hyperlocal” è il nome del progetto espositivo realizzato da Zero, piattaforma digitale e community reale che aiuta a far conoscere i migliori locali della città, in collaborazione con il Comune di Milano. La mostra prevede una serie di affissioni lungo le strade pubbliche dei quartieri: ritratti, racconti e segreti non solo del luogo ma anche della comunità che vi abita. Si parte dal quartiere NoLo – Nord Loreto, uno dei più vivaci e chiacchierati quartieri della città, contraddistinto da una crescente sensibilità verso l’ambiente, da giovani creativi e dalla varietà culturale della comunità latina che lo frequenta.

Lungo il marciapiede della strada principale, via Giacosa, è possibile conoscere 40 personalità che caratterizzano il quartiere. Le storie, come se fossero un libro aperto, possono essere lette e ammirate percorrendo la strada, in una mostra a cielo aperto che permettere a chiunque, dall’abitante del posto al passante occasionale, di goderne.

Attraverso questi racconti visivi è possibile entrare nel tessuto culturale del quartiere, conoscerne le mille sfaccettature e apprezzarne la diversità. Il “romanzo” di NoLo si potrà “sfogliare” fino al 16 maggio. Successivamente si passerà a scoprire le storie del quartiere Navigli, a fine maggio, e di Porta Venezia, a giugno. L’obiettivo finale è quello di raggiungere oltre 1000 affissioni, 1000 storie che racconteranno la città, dal punto di vista di chi la abita e ne costruisce l’immaginario.