Un nuovo Presidente per la Conferenza delle Accademie: c’è Fabio Moretti

È Fabio Moretti il nuovo Presidente della Conferenza nazionale dei Presidenti delle Accademie. A eleggerlo, per acclamazione, sono stati i Presidenti delle 21 Accademie statali italiane che operano nell’ambito dell’alta formazione artistica e musicale e che fanno parte della Conferenza istituita nel 2013. I Presidenti hanno contemporaneamente eletto Giuseppe Soriero, che lascia il posto a Moretti, Presidente Emerito.

Auguri di buon lavoro al neo Presidente e un ringraziamento per il lavoro svolto negli anni dal suo predecessore sono arrivati anche dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che, in video collegamento, ha ricordato come il sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica vada sempre più valorizzato, essendo un vero e potente strumento di internazionalizzazione e di prestigio dell’Italia nel mondo.

Fabio Moretti, Presidente dal 2019 dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, è avvocato noto specialmente nel settore della moda e dell’arte, ha diretto in passato gli uffici legali dei gruppi Benetton, Giorgio Armani e, a livello europeo, IBM. È attualmente anche Segretario Generale della Camera Arbitrale di Venezia e membro del comitato esecutivo della UIA – Union International des Avocats.

«La conoscenza del mondo dell’arte e della grande tradizione culturale italiana, il coltivare la creatività artistica ma anche l’attenzione alle nuove tecnologie costituiscono la forza delle nostre Accademie ed elemento di forte attrazione per studenti provenienti da tutto il mondo» ha detto il Presidente Moretti. «Con la mia presidenza, nel solco già tracciato dal presidente Soriero, mi auguro di poter contribuire a valorizzare questo processo e avvicinare sempre di più le Accademie italiane al mondo delle imprese. Alla guida delle Accademie italiane, come presidenti, in collaborazione con i direttori che curano l’ambito della didattica e della formazione, vi sono magistrati, avvocati, imprenditori, editori, storici dell’arte, persone delle istituzioni ed ex direttori, che hanno anche la funzione di connettere la società civile e i territori nei quali operano con il mondo della formazione artistica. Siamo pronti, tutti insieme, a raccogliere ora la sfida di un ulteriore sviluppo grazie alla rinvigorita attenzione verso il nostro sistema da parte dello Stato e all’impegno diretto del Ministro Messa, con innovazioni normative importanti e significativi investimenti».