A Milano, spuntano le versioni politiche dei personaggi dei tarocchi

La scorsa mattina è comparsa a Milano, presso alcuni seggi elettorali, una ironica selezione degli arcani maggiori dei tarocchi ai quali si sono assegnati i volti dei politici più chiacchierati delle ultime elezioni. Dall’Eremita personificato da un confuso Enrico Letta, si passa per una Giustizia rappresentata da un sogghignante Silvio Berlusconi, sino al Diavolo personificato da un sadico Matteo Renzi. Alcuni dei manifesti dei tarocchi, sono firmati dal non identificato collettivo Piombo a Danari, al quale si riconduce la realizzazione e l’ideazione dei soggetti.

Nonostante siano passate poche ore dall’accaduto, non hanno tardato ad arrivare le accuse di alcune testate giornalistiche tra cui il Giornale che, non riconoscendo i personaggi nelle carte dei tarocchi, ha salutato i manifesti come «attacco choc alla Meloni», la leader di Fratelli d’Italia e vincitrice delle elezioni.

Ecco una rassegna di alcuni dei tarocchi che abbiamo fotografato in esclusiva per voi: