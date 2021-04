A Roma arriva Cantieri San Paolo, il nuovo laboratorio a cielo aperto

Cantieri San Paolo presenta una serie di nuovi interventi di arte urbana firmati da diversi protagonisti della scena italiana e internazionale. Parliamo di Greg Jager, Gojo e Collettivo ‘900 con Leonardo Crudi ed Elia Novecento, Wuarky e Lola Poleggi. Siamo nel quartiere romano incastonato tra Valco San Paolo e l’IIS Rossellini. Il progetto, a cura di Michele Trimarchi, è stato realizzato con la Regione Lazio per l’iniziativa Lazio Street Art con Dominio Pubblico, diretto da Tiziano Panici.

Il nuovo laboratorio a cielo aperto tra street art e arte pubblica

Un muro che racconta la storia del cinema italiano, due campi da basket che si trasformano in opere d’arte permanenti. Così il quartiere diventa percorso narrativo nella città, un progetto che invade, con colori e creatività, gli spazi della vita quotidiana. Gli artisti sfidano il terreno che collega un’area della periferia romana caratterizzata da comunità diverse, culture permeabili, forme di socialità articolate e complesse, dagli studenti, alle famiglie, dai migranti di prima, seconda e terza generazione, alle antiche famiglie romane. Cantieri San Paolo articola trame e anime artistiche diverse per trasformare la periferia romana in un tessuto multicolore e multiforme, armonico e condiviso.

Cantieri San Paolo: dialogo, partecipazione e integrazione

Partendo dallo Sport, per arrivare alle Scuole, Cantieri San Paolo si articola su due progetti principali. Tiber Courtyards, dell’artista Greg Jager, ricrea il design di due campi da basket lungo la zona urbanistica di Valco San Paolo. Le linee dell’opera delineano rinnovate dinamiche spaziali e culturali del quartiere. Si ispirano all’identità storica e naturalistica del Tevere, simbolo di ricchezza e della vitalità di Roma, metafora dello scorrere del tempo e dei popoli che hanno creato una feconda sedimentazione di arte e cultura, su cui poggia la contemporaneità.

One Take Project, sono invece tre opere murali, realizzate dagli artisti Leonardo Crudi ed Elia Novecento nel complesso architettonico dell’Istituto Rossellini. Cantieri San Paolo conferma la mission di Dominio Pubblico, la Città degli Under 25: coinvolgere le nuove generazioni nelle progettualità cittadine e portarle al centro dello storytelling urbano, attraverso stimoli di cittadinanza attiva e aggregazione.