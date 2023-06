Sette giorni per colorare Lunetta, quartiere periferico a chi? Con Without Frontiers Mantova vibra di arte a cielo aperto, senza confini se non quelli della creatività degli artisti che, dal 12 al 18 giugno, daranno vita all’ottava edizione del festival di arte contemporanea organizzato da Caravan SetUp. Tema di quest’anno, un gioco di accenti spostati e non è poco: àncora – ancòra, cioè radicamento e nostalgia da un lato, slancio e aspirazione al futuro dall’altra, sul filo del desiderio.

Curato da Simona Gavioli e sviluppato con l’associazione culturale torinese Il cerchio e le Gocce, quest’anno Lunetta a Colori coinvolgerà dunque 12 artisti: 4 Vene, BEG, Corn79, Lio Brepi, Luca Zevio, Nice & the Fox, Rame13, Scrivimi Presto, Sheko, Supe, Viola Gesmundo e Zedz. Per una settimana intensa, saranno realizzate varie opere, tra nuovi murales e progetti partecipati e ambientali, che si aggiungeranno ai pezzi prodotti nelle passate edizioni.

L’artista BEG ha già lasciato la sua traccia a maggio, con un’opera animata da puppets colorati, tratti distintivi del suo stile. Se Zedz rivisiterà la sua opera realizzata nel 2017, ormai deteriorata dal tempo, gli artisti Supe, Sheko, Viola Gesmundo, Nice & the Fox, Rame 13 e 4Vene lavoreranno sotto i portici di Piazza Unione Europea. Ancora, in Piazza Unione Europea, nel cuore del quartiere Lunetta, lavorerà Scrivimi Presto, che realizzerà la sua opera su una parete del Chiosco. Lo spagnolo Lio Brepi animerà invece le strade con delle sculture create appositamente per il festival, mentre Corn79, che ha avuto modo di collaborare con Without Frontiers | Lunetta a colori già in varie occasioni, porterà a compimento il murales nella sede di Tea Ambiente iniziato nel 2019, nel quartiere Te Brunetti.

Parallelamente andrà in scena un programma di eventi collaterali, insieme a LCC | Lunetta Cultural Camp, vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab IV edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. «Da questa collaborazione emerge una nuova Lunetta, riqualificata come centro di produzione artistica contemporaneo, polo attrattivo per Mantova e le realtà limitrofe», spiegano gli organizzatori.

Tra gli eventi in programma, un laboratorio esperienziale che prende la forma di un’esplorazione del quartiere: partecipano gli abitanti, soggetti delle trasformazioni della periferia che ora più che mai diventa “città moderna: «Lunetta emerge dalle loro testimonianze, dal racconto collettivo che scaturisce da questo incontro». Lunetta. Anno Zero è invece una serie di workshop e approfondimenti rivolti a un pubblico di tutte le età e dedicati all’Arte Urbana. I relatori sono Luca Borriello, Presidente di INWARD | Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana e l’artista romano Mathieu Romeo aka Trota.