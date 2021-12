Banksy mette in vendita una sua opera per salvare il carcere di Reading

Con il Natale ormai prossimo, un regalo inaspettato lo ha fatto Banksy e non lasciando una sua opera sulla facciata di casa di qualche fortunato inquilino. O almeno non solo. Nel marzo 2021, l’anonimo street artist realizzò uno stencil sulle mura in mattoncini dell’ex carcere di Reading, in Inghilterra, intervenendo sul dibattito inerente alla sua riconversione: unità abitative, previa vendita a una società immobiliare, oppure centro culturale e artistico aperto al pubblico? Animosi sono i movimenti cittadini che, riuniti sotto l’egida di Save Reading Gaol, hanno preso a cuore il destino della prigione che, abbandonata dal 2013, è stata messa in vendita dal governo britannico nel 2019. Considerato di interesse storico – l’edificio è così diventato un simbolo politico, ancora più forte dopo l’intervento di Banksy. Tra i detenuti illustri anche Oscar Wilde, che vi fu imprigionato a causa della sua relazione con Lord Alfred Douglas. Lì, durante il periodo di internamento, tra il 1895 e il 1897, il grande scrittore compose la famosa poesia Ballad of Reading Gaol.

La comunità culturale britannica ha preso a cuore la vicenda del carcere, che è diventato uno dei luoghi più significativi per la comunità LGBT, e molte personalità sono intervenute in sua difesa, tra cui Kenneth Branagh, Natalie Dormer, Judi Dench e Kate Winslet, sostenendone la rifunzionalizzazione come centro culturale. Ma fino a ora non sono arrivate offerte adeguate e per sventare la minaccia di una cessione a privati è intervenuto lo stesso Banksy, che si è offerto di vendere lo stencil. Secondo una stima, l’opera potrebbe valere fino a 10 milioni di sterline, che andrebbero a sostenere l’offerta del Reading Borough Council. Matt Rodda, deputato laburista di Reading East, ha spiegato alla BBC che l’impegno di Banksy è stato «Un’incredibile spinta alla campagna per salvare la prigione dagli investitori». «Banksy è stato incredibilmente generoso e questo è il miglior regalo di Natale che Reading possa desiderare», ha continuato Rodda. «Ho parlato con Banksy e il suo team per alcuni mesi e sono rimasto impressionato dal suo impegno nel voler salvare la prigione. Vede davvero il potenziale in questo importante edificio storico, che non solo ha collegamenti con Oscar Wilde ma è costruito sopra il sito dell’ex Abbazia di Reading, dove fu sepolto il re Enrico I».

«Convertire il luogo che ha distrutto Wilde in un rifugio per l’arte è così perfetto che dobbiamo farlo», ha dichiarato Banksy. «Mi interessava molto poco Reading fino a quando non sono salito su un autobus sostitutivo del servizio ferroviario che è passato davanti al carcere. È raro trovare una superficie verniciabile ininterrotta lunga 500 metri nel mezzo di una città. Mi sono letteralmente arrampicato sul passeggero accanto a me per dare un’occhiata più da vicino. Ho promesso a me stesso che avrei dipinto il muro prima ancora di sapere cosa fosse, ma ora ne sono appassionato».

Nel mese di marzo, il Borough Council ha presentato una proposta di 2,6 milioni di sterline, respinta dal Ministero della Giustizia. Adesso, l’intervento di Banksy, che varrebbe più di 10 milioni, potrebbe rimettere tutto in gioco, anche se i tempi per le offerte sono scaduti. «Spero che il governo ora ascolti le opinioni della comunità artistica e consideri l’offerta del Council, per aiutarci a trasformare il carcere in un centro artistico per la nostra comunità e per tutto il Paese», ha aggiunto Rodda.