Caring About UNO: un documentario a specchio sulla street art

Uno documentario dedicato a uno street artist sfuggente, che racconta anche le vicende dei tre giovani documentaristi alle prese con una storia da svelare. È una sorta di ritratto a specchio, quello delineato da Caring About Uno, documentario di Gabriele Labianca, Carlo Quinto e Andree Lucini, studenti della classe 3B del Corso di Tecniche di documentazione audiovisiva 2018/2019 della RUFA – Rome University of Fine Arts. «Il risultato è un documentario su di noi che cerchiamo di fare un documentario su UNO», spiegano i tre autori. Vincitore dei premi Best Documentary e Best Editing al Vertigo Film Festival, il documentario, sullo stile di Visages villages, di Agnès Varda e JR, e di Searching for Sugar Man di Malik Bendjelloul, si concentra infatti sulla ricerca dei tre studenti sulle tracce di UNO, street artist originario della Calabria e da anni a Roma, le cui opere sono sparse in tutto il mondo, da Los Angeles a Chicago, da Londra a Mosca, da Berlino ad Amsterdam, da Madrid ad Atene.

E dire che Labianca, Quinto e Lucini non conoscevano molto di street art ma Caring About Uno è soprattutto la narrazione di una scoperta, una caccia all’artista che preferisce non rimanere per troppo tempo al centro dell’obiettivo. In scena, allora, anche ciò che normalmente non si vede, tutti i momenti di difficoltà che, nella stesura finale, vengono poi messi da parte. In Caring About Uno, invece, diventano parte integrante del racconto, snodi della trama fondamentali anche per capire meglio la poetica di UNO, il cui stile prende le mosse dal Situazionismo di Guy Debord e dalla Pop Art, anche quella di matrice italiana, così importante nella caratterizzazione degli spazi urbani anche ante litteram, basti pensare ai poster con collage cinematografici di Mimmo Rotella, uno degli artisti di riferimento di UNO. E così, Labianca, Quinto e Lucini hanno inseguito le varie tracce lasciate dall’artista, partendo dalla sua terra d’origine, parlando con i genitori, ripercorrendo le sue orme fino ai poster, prima meticolosamente preparati in studio e poi diffusi per le strade di tutto il mondo.

Caring About Uno, credits: Regia e fotografia di Gabriele Labianca, soggetto di Gabriele Labianca, Carlo Quinto e Andree Lucini, montaggio di Maria Iacobellis, produttore esecutivo Sophie Peretz, operatore di macchina Gianluca Leccese, aiuto regia Daniele Illuminati, musiche di Pier Giorgio Talone e David Guidi.