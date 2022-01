In Messico, il Banksy Social Club porta la street art sulla pista da ballo

A Mazatlan, una bella città messicana affacciata sul Golfo della California, conosciuta per le sue spiagge e per le vivaci attrazioni turistiche, ha aperto il Banksy Social Club che, come si intuisce dal nome, è proprio una discoteca a tema Banksy. Non si tratta di una installazione realizzata o approvata dallo street artist anonimo, sul genere del Walled Off Hotel (quello in Palestina, non quello di Parigi) o del parco di divertimenti Dismaland per intenderci. Ma la vera domanda è: come abbiamo fatto a non pensarci prima?

Comunque, autorizzazioni a parte, c’è tutto quello che potrebbe offrire una mostra di Banksy, una delle tante non ufficiali diffuse in tutto il mondo, con varie opere – forse copie? – esposte a muro, in prossimità dei tavolini e delle poltroncine basse. Ci si aspetterebbe di trovare anche i pantaloni di Jim Morrison o la chitarra di Elvis Presley, in effetti l’atmosfera sembra essere un po’ quella degli Hard Rock Cafè, che andavano di moda qualche anno fa – o forse erano decenni? – e in pochi sanno perché. A proposito, a Milano, la città della moda, prossimamente aprirà una nuova sede della iconica catena di ristoranti, in via Dante 5.

Come ogni locale a tema che si rispetti, anche il Banksy Social Club di Mazatlan vende i suoi souvenir, tra i quali dei cappellini da baseball con i soldati writer, tratta da CND Soldiers, opera del 2005. Il prezzo è di circa 20 dollari. Vestito in maniera appropriata anche il personale di sala. Attenzione ad acquistare una bottiglia di champagne: un uomo vestito con una kefiah e armato di mitragliatrice dorata che fa scintille inizierà a marciare sulla pista da ballo, mentre alcune ballerine in tuta attillata prenderanno a sfilare mostrando con orgoglio le lettere giganti che scandiscono il nome di BANKSY. È l’offerta del sabato: una bottiglia di Moët più la performance della mitragliatrice, a 3mila dollari.

Il Banksy Social Club è stato aperto nel marzo del 2021 dal Grupo Marea, impresa nel settore fodd & experience che gestisce già diversi locali a Mazatlan, come il lido La Caleta e il ristorante tradizionale Marea. «Crazy nights make the best memories», si legge sul sito della discoteca, il Banksy Social Club è stato pensato appositamente per una clientela notturna, da sedurre con la sfumata promessa di un mistero da svelare. E chi è più misterioso di Banksy?