La Street Art arriva a Roma, per risvegliare le coscienze e sollecitare la collettività a realizzare un futuro più sostenibile, in un’ottica di impegno quotidiano e di consapevolezza, con un programma triennale di iniziative e attività volte alla creazione di un museo urbano a cielo aperto. Nell’ambito del festival Street Art For Rights, saranno gli artisti di fama internazionale Diamond, Solo e Moby Dick a raccontare, attraverso l’arte urbana, alcuni degli obiettivi del piano dello Sviluppo Sostenibile 2030 previsto dall’Agenda dell’ONU.

Parte integrante di Street Art For Rights è la promozione di modelli di buone pratiche, volte a supportare concretamente le associazioni e gli enti del terzo settore attivi nella realizzazione di obiettivi connessi e affini allo spirito dell’Agenda ONU 2030. In quest’ottica, insieme al festival, partirà una campagna di crowdfunding a favore delle associazioni partner direttamente coinvolte negli obiettivi di quest’anno. Emerge, quindi, una visione che abbraccia la sostenibilità in tutte le possibili declinazioni: non solo quella della tutela dell’ambiente ma anche nella prospettiva del rispetto dei diritti umani, culturali e sociali e del benessere accessibile, quali la lotta alla fame e alla povertà.

Dieci giorni di attività, nel rispetto dell’ambiente

Il programma dura dieci giorni, da giovedì, 18 marzo, a domenica, 28 marzo 2021. Dopo la presentazione streaming in diretta sui canali social, a cui parteciperanno tutti i rappresentanti dei partner istituzionali del progetto, si darà l’avvio al festival: gli artisti cominceranno a lavorare alle opere ponendo particolare attenzione al rispetto dell’ambiente.

L’inaugurazione dei murales è prevista per il 28 marzo, con un’intera giornata all’insegna della contaminazione tra i generi artistici, da sempre elemento centrale nel progetto MtArteGAllery, che ha organizzato una serie di performance di circo contemporaneo (anche se questa volta saranno senza pubblico) nei luoghi coinvolti. Ospiti speciali saranno la compagnia italiana di teatro di strada Creme & Brulè e l’artista circense Irene Croce, che metteranno in scena azioni di teatro fisico, arte del fuoco e danza, trasmesse in diretta streaming sui canali social, dalle 17:30.

DIAMOND, SOLO e Moby Dick

Diamond, Solo e Moby Dick sono stati chiamati a interpretare gli obiettivi dell’Agenda 2030. I tre goals dell’Agenda sono sconfiggere la fame e la povertà e migliorare la salute e il benessere. I luoghi in cui gli artisti daranno voce alla propria arte saranno le facciate degli edifici di Settecamini e Corviale. Per farlo, useranno vernici AirLite – già impiegate con ottimi risultati in altri progetti di street art -, dotate di una particolare proprietà assorbente degli agenti inquinanti, che sono poi trasformate in sostanze inerti grazie a un processo chimico specifico attivato dalla luce solare.

Le opere saranno realizzate su muri delle palazzine ATER presso Settecamini, in via di Casal Bianco e in via di Settecamini (Municipio IV), e su una parete di una centrale termica presso Corviale, in via Marino Mazzacurati (Municipio VI).

Il progetto è stato ideato e diretto da Giuseppe Casa e curato da Oriana Rizzuto. L’associazione culturale Taste and Travel con MArtegallery hanno organizzato l’iniziativa. Il progetto è in collaborazione con ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e ha il patrocinio di Rai per il Sociale. Il making of dell’evento sarà documentato attraverso l’obbiettivo della fotografa Gloria Viggiani, esperta osservatrice di urban art, le cui immagini, insieme a quelle delle altre due fotografe scelte per le prossime edizioni, confluiranno in una mostra e in un catalogo sul festival, che segneranno il GOAL 0, ovvero la conclusione e la comunicazione dell’intero progetto.

Gli eventi verranno trasmessi in streaming sui canali social Instagram e Facebook dell’evento e sul sito streetartforrights.it.