Roma, un nuovo murales a Serpentara: RUFA e Istituto Matteucci uniscono le forze

In occasione del centenario del Nucleo PEF Roma delle Fiamme Gialle, gli studenti RUFA e dell’Istituto Matteucci hanno collaborato per dare vita a un coloratissimo murales che decora l’edificio del Comando della Guardia di Finanza, nel quartiere Serpentara. Un’opera che si staglia su una superficie di oltre 65 metri per 3, ispirata da una delle attività sportive in cui la Guardia di Finanza tradizionalmente eccelle, il canottaggio. Un’opera muraria dai colori accesi e vivaci, in aperto dialogo con il parco limitrofo e il verde circostante.

Per sei giorni, cinque studenti RUFA di Arti visive – Andrea Arioli, Mirta Leuti, Andrea Lancianese, Sofia Sovico e Matilda Volpini – e cinque giovanissimi studenti dell’Istituto Matteucci – Veronica Ciobanu, Christian Di Marco, Ysa Tamara Encisa, Linda Ferrara, Anna Tsymbaliuk – hanno lavorato fianco a fianco, con entusiasmo e motivazione, per realizzare insieme un lavoro in grado di valorizzare l’edificio e il contesto urbano.

Il progetto è stato avviato su richiesta del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di via Talli, in occasione del Centenario dell’Istituzione del Nucleo della GdiF di Roma, e ha visto la supervisione dei docenti Maria Pina Bentivenga, Fabrizio Dell’Arno e Erika Lavosi, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e interfacciarsi direttamente con il Luogotenente CS Domenico Marciano. Per concretizzare l’intervento, è stato fondamentale il supporto di Maria Gemelli, Dirigente dell’Istituto Tecnico Carlo Matteucci di Roma, e Silvia Giannì, Vice Preside della Sede Succursale.

Dopo aver sottoposto all’approvazione del Nucleo PEF Roma una prima bozza – immediatamente accolta con entusiasmo – è stato dato il via ad una fruttuosa collaborazione, dove gli artisti RUFA hanno avuto l’opportunità di guidare e supportare i più giovani studenti dell’Istituto Matteucci nella realizzazione dell’opera muraria.