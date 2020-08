Street Art in Sicilia: guida alla fantasia urbana dell’isola

La street art, che tappezza e colora tante pareti in Paesi e città di tutto il mondo, in alcuni casi non si può non salvaguardare, esattamente come avviene per i dipinti e le sculture custodite all’interno di un museo. In Italia, in particolare dalla Sicilia, a supportare questa missione di tutela dell’arte contemporanea da strada, ci ha pensato il progetto “Street Art in Sicilia – guida ai luoghi e alle opere”, supportato da Street Art Factory. La pubblicazione, frutto di una lunga ricerca sul campo portata avanti dall’architetto/fotografo Mauro Filippi, il semiologo Marco Mondino e la sociologa Luisa Tuttolomondo, grazie anche al supporto di PUSH, tratta in maniera completa ed esaustiva il tema della creatività urbana in Sicilia. “Street Art in Sicilia” è una guida che comprende oltre 30 città e racconta, con più di 300 scatti, il lavoro di oltre 200 artisti provenienti da ogni parte del mondo, insieme all’attività di moltissime associazioni e organizzazioni locali promotrici di festival indipendenti e performance artistiche che hanno animato gli scenari urbani dell’isola. Attraverso 256 pagine ricche di foto, mappe, approfondimenti tematici e monografici, “Street Art in Sicilia” traccia una panoramica completa dell’arte urbana realizzata negli ultimi anni in Sicilia, dalle principali città della costa fino alle più piccole località dell’entroterra.