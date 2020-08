Si chiude oggi con la performance inedita di Mircea Cantor (1977, Romania) The Sound of my Body is the Memory of my Presence il festival INDA – Istituto Nazionale del Dramma Antico, che come ogni estate si è svolto al Teatro Greco di Siracusa, quest’anno con il titolo Per Voci Sole / For Solos.

È la prima volta che l’area archeologica del Teatro ospita l’intervento performativo di un artista contemporaneo, in questa occasione Mircea ha coinvolto gli studenti dell’Accademia del Dramma Antico, progettando una performance site specific concepita ad hoc, che ha coinvolto gli allievi dell’Accademia del Dramma Antico in una sorta di rituale a forte impatto simbolico per celebrare il ritorno alla vita, – ha spiegato l’organizzazione – e ha immaginato una speciale ambientazione, lavorando sulla simbologia del suono e della voce umana come primordiale strumento.

«Dopo la performance, Lucia Lavia, Anna Della Rosa e Galatea Ranzi annunceranno la prossima stagione con alcuni brani tratti da Baccanti, Ifigenia in Tauride e Le Nuvole. La serata comprenderà anche la partecipazione straordinaria in video di Piera Degli Esposti e la consegna a Eva Cantarella del Premio Eschilo d’oro alla carriera», ha annunciato l’organizzazione.

Le parole di Mircea Cantor sul progetto

Con questa parole Mircea Cantor, Premio Duchamp 2011, ha spiegato la performance pensata per il Festival INDA: