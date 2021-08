Mountain House: la casa incastonata nella scogliera, con vista sull’oceano

Una casa per chi, certo, non soffre di vertigini e ama godersi il paesaggio circostante: così è l’abitazione pensata dal designer e architetto Milad Eshtiyaghi su una scogliera a Quadra Island, in Canada. Si tratta di una vera e propria opera incastonata nella roccia, i cui volumi nascono e ritornano nella parete, simulando percorsi leggeri che ricordano delle geometrie, se non impossibili, quantomeno complesse.

Le masse si snodano attorno a quattro alberi secolari che ne accompagnano l’andamento e che ne delineano tre livelli differenti. L’edificio, infatti, è stata progettato per un uso domestico, laddove ogni piano ricoprirebbe una diversa funzione. Dalla celebre casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright (1936-39) alla casa sull’oceano di Eshtiyaghi: l’architetto iraniano è dedito al design sostenibile e alle condizioni naturali preesistenti dell’area scelta per l’intervento. La Mountain House, il cui unico diaframma verso l’esterno è il rivestimento in vetro, si dimostra raffinata e elegante anche al suo interno: lunghi corridoi dalla luce soffusa richiamano volutamente la vecchia Hollywood mentre gli ambienti dedicati allo sport e allo svago ne rimarcano il carattere lussuoso. Le terrazze all’aperto e il vetro della copertura accolgono la luce naturale durante il giorno, che si irradia gentilmente anche grazie a delle tettoie regolabili. Nelle intenzioni del progetto, un piano è dedicato ai genitori di famiglia, uno è dedicato al figlio e a sua moglie mentre questi due livelli si collegano ad un terzo nel quale si trova lo spazio ricreativo.

Abbiamo certamente a che fare con una camera con vista, che permette una panoramica sull’oceano e una visuale straordinaria e unica. È comunque doveroso sottolineare che l’architetto non è nuovo a questo tipo di operazioni: tra gli altri progetti vediamo, ad esempio, la Suspended House, un’abitazione letteralmente sospesa nel nulla, pensata per far provare al contempo una sensazione di paura ed eccitamento. O ancora, la Landscape House, casa immersa nel verde boschivo svizzero e dal quale essa emerge attraverso due moduli allungati con vedute rigorosamente selezionate e regolamentate.

Tuttavia, per quanto lo studio della Mountain House si stato curato nei minimi dettagli, l’abitazione è ancora allo stato di progetto e le immagini che ora possiamo osservare sono frutto di rendering sorprendentemente reale e minuzioso. Nel caso venisse realizzata io ci vivrei e tu?