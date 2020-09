A Milano nasce Tempesta Gallery, che inizia con Lucia Leuci e Carol Rama

A Milano, in Foro Bonaparte, il giovane Simone Becchio, figlio di collezionisti torinesi nutrito di arte moderna e contemporanea, ha inaugurato Tempesta Gallery e nell’epoca Covid, ci vuole coraggio e anche una giusta dose di incoscienza tipica nei ventenni!

Nella sua galleria dove le incertezze dell’arte s’intrecciano (occhio all’illuminazione per nulla scontata) Becchio intende proporre dialoghi, corrispondenze, affinità, differenze elettive, relazioni tre artisti delle avanguardie storiche del Novecento e autori emergenti. La prima mostra 2020 è un omaggio al femminile, un confronto ardito di tre opere su carta degli anni’60, preziosissime chicche di virtuosismo sperimentale dell’eccentrica e trasgressiva Carol Rama (1918-2015), esposte al primo piano con circa una ventina di opere di Lucia Leuci, capace di inscenare al piano terra croci e delizie degli ambienti domestici, dove la quotidianità, gli oggetti più umili e i legami affettivi intrecciano strane storie di ordinaria follia nella casa come sfera affettiva. Il titolo della mostra dell’autrice pugliese, che vive e lavora a Milano si intitola “La ragazza di città”. Questa mostra potrebbe essere quasi interpretata come diario visivo, uno scrigno di cultura materiale, bricolage di tutti gli sradicati che abbandonano la campagna, il borgo nativo, la provincia per la città, dove c’è tutto o quasi, solitudine e alienazione inclusa, anche se nella metropoli manca la relazione intima con la Natura.

E in questa anomala casa delle bambole di Lucia Leuci, in cucina dove il tempo è scandito dal rito del cibo e relazioni affettive, non sfugge allo sguardo più attento la perfezione artigianale del dettagli di sculture in ferro, materiale protagonista degli arredi di questo interior surreale ma equilibrato. Tra le altre opere, è struggente per una poetica semplicità Uovoteka (2020), che racchiude nella forma della casa – contenitore di uova tutte diverse, significati plurimi e narrazioni simboliche.

Spazio alla creatività femminile anche in questa nuova galleria che tra ossessioni, ironia, angosce e fantasia emotività di due artiste di generazioni, cultura, esperienze differenti unite dalla curiosità di sperimentare materiali e oggetti umili, con opere irrequiete quasi trappola visiva, dove nulla è ciò che sembra, per dare forma a innesti, cortocircuiti visivi e concettuali inattesi all’insegna della libertà espressiva dell’arte anche se a volte scomoda e indecifrabile. E adesso aspettiamo le altre mostre per giudicare chi fa cosa e come lo fa, anche se a giudicare dalla prima, qui si attendono sorprese!