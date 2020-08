Addio a Massimiliano Galliani, aveva 37 anni

«Ci ha lasciati questa mattina l’artista Massimiliano Galliani. Si è spento a Reggio Emilia a soli 37 anni. Nonostante la giovane età, il suo curriculum è testimonianza di un’intera vita dedicata all’arte, con importanti esposizioni personali e collettive. Nella malattia, l’arte è stata per lui una necessità, un sollievo, una via d’uscita. Sempre gentile e sorridente, grato alla vita per la famiglia adorata e il talento ricevuto, lascia la moglie Samantha, le figlie Anita e Virginia, la madre Laura, il padre Omar e il fratello Michelangelo. I funerali si terranno in forma strettamente privata», si legge nella nota diffusa dalla famiglia.

«Scrive Vera Agosti, critico e storico dell’arte, curatore di una sua recente esposizione milanese: «Nell’atmosfera e nello stile delle opere di Massimiliano trapelava un’impronta malinconica, un sentimento tenero e lirico, e una ricchezza di intenti, una ricerca in costante evoluzione, nuove e rinnovate prove per superare se stesso, percorsi inusuali che a tutto facevano pensare fuorché a un mondo della memoria e della mimesi del già vissuto e del già visto: una spinta eccezionale verso il futuro, una proiezione fortissima verso il momento successivo e la prossima sperimentazione».

Lo scorso maggio lo avevamo intervistato in occasione della sua personale “Attraverso” , a cura di Vera Agosti, da Salamon Fine Art, a Milano.

La ricerca di Massimiliano Galliani