Casa Gràcia, a Minorca il nuovo rifugio creativo ideato da Rashid Johnson

Un nuovo programma di residenza internazionale dedicato ad artisti e scrittori a Mahón, sull’isola di Minorca: si chiama The Residency at Casa Gràcia ed è stato ideato dagli artisti Rashid Johnson e Sheree Hovsepian come uno spazio di ricerca, riflessione e confronto interdisciplinare, pensato per offrire tempo, isolamento creativo e opportunità di scambio in uno dei contesti più suggestivi del Mediterraneo.

La residenza sorgerà all’interno di Casa Gràcia, edificio del 1860 situato nel centro della città, recentemente restaurato dagli studi di architettura Laplace e Maimó&Brosa. Il progetto mette a disposizione di artisti e scrittori un ambiente di lavoro e di vita privo di vincoli produttivi: i partecipanti non saranno infatti tenuti a realizzare opere o presentazioni pubbliche al termine del soggiorno ma potranno utilizzare il periodo di permanenza come momento di ricerca, sperimentazione e approfondimento della propria pratica.

«Minorca mi ha offerto qualcosa di raro: un senso di lentezza, chiarezza e apertura che permette al pensiero e alla creatività di espandersi», ha spiegato Rashid Johnson, che ha recentemente esposto al Guggenheim Museum di New York, ricordando il legame sviluppato con l’isola attraverso la collaborazione con Hauser & Wirth Menorca. Per Sheree Hovsepian, artista americana di origine iraniana, invece, il carattere unico dell’isola risiede anche nella presenza delle antiche strutture talaiotiche, monumenti preistorici che custodiscono la memoria di civiltà scomparse e contribuiscono a definire l’atmosfera quasi mistica del territorio.

Ogni anno saranno assegnate cinque residenze: tre dedicate ad artisti visivi, con soggiorni fino a tre mesi, e due riservate a scrittori, che potranno rimanere fino a sei mesi. Durante il periodo di permanenza, i residenti avranno inoltre accesso al supporto e alle competenze del team di Hauser & Wirth Menorca, il centro d’arte inaugurato nel 2021 sull’Illa del Rei e diventato in pochi anni uno dei principali poli culturali delle Baleari.

Pensata come un incubatore di idee e dialoghi tra discipline differenti, la residenza si rivolge ad artisti e autori provenienti dalle Baleari, dalla Spagna continentale e dal resto del mondo. La selezione sarà affidata a un advisory board internazionale composto, oltre che dai fondatori, da figure come Katherine Brinson, Patrick Radden Keefe, Colson Whitehead, Hank Willis Thomas, Iwan Wirth e Manuela Wirth.

Dal punto di vista architettonico, Casa Gràcia offrirà ai partecipanti un ampio studio di 300 metri quadrati, spazi dedicati alla ricerca e il più grande giardino privato cintato del centro storico di Mahón. L’intervento di recupero ha trasformato un edificio che in passato ospitava un locale notturno e un appartamento privato in un ambiente essenziale e funzionale, arredato con mobili tradizionali minorchini accostati a elementi contemporanei.

Prima dell’avvio ufficiale del programma nel 2027, la residenza ospiterà già nell’autunno del 2026 il vincitore di una borsa di studio dell’Institut Menorquí d’Estudis – IME, sostenuta da Es Baluard Museu e Hauser & Wirth Menorca. Le candidature per il primo ciclo completo della residenza, relativo al 2027, resteranno aperte fino al 31 luglio 2026.