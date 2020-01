Bologna By Untitled: la prima di Castellucci e i sotterranei di Vaccari

Untitled Association, organizzazione no-profit con base a Roma che si pone l’obiettivo di sostenere e promuovere l’arte contemporanea in Italia, è l’ideatrice di Art to Date, la brochure che in varie città d’Italia guida appassionati d’arte e addetti ai lavori ai più interessanti appuntamenti tra mostre ed eventi in città. La proposta di oggi scelta dalla mappa della Bologna Art Week – che potete trovare anche su exibart.onpaper 107 e in pdf qui – vira sul progetto speciale di Art City Bologna 2020: la presentazione in prima nazionale de La vita nuova, l’ultimo lavoro di Romeo Castellucci.

Insigne autore e regista teatrale, Castellucci porta in scena il suo spettacolo oggi e domani alle ore 19 e alle ore 21, per un totale di quattro repliche, all’interno degli spazi di DumBO, l’area nata da un progetto di rigenerazione urbana condivisa dall’ex scalo ferroviario Ravone. Ispirato al saggio Lo spirito dell’Utopia di Ernst Bloch, La vita nuova vuole celebrare il carnale e radicale desiderio di dare vita all’arte per ciò che è nella sua essenza più pura. L’ingresso è gratuito, su prenotazione obbligatoria.

Nei sotterranei, con Franco Vaccari

L’altro focus del giorno è rappresentato dalla personale di Franco Vaccari, Nei sotterranei, ospitata dal Museo Civico Medievale e promosso da Musée de l’OHM, il museo mobile di Chiara Pergola, in collaborazione con P420. Con questa mostra, l’artista racconta il mondo dei graffiti fornendoci una chiave inusuale e raramente considerata: la poesia anonima, quella dei muri e della strada, che è anche il filo rosso che lo lega al Musée de l’OHM, il quale condivide con Vaccari l’attenzione ai frammenti espressivi, alle tracce e alla loro multiforme disseminazione, come indicatore delle radici del fondamento poetico della nostra specie. Nel continuo scambio in cui i confini tra sfera pubblica e privata acquisiscono una forma concreta diventando segni, il linguaggio si manifesta nel suo divenire.

Con questa mostra, lo spettatore è chiamato quindi ad acquisire una prospettiva d’osservazione diversa, insolita, alla quale sarà spronato fin dall’inizio, quando, in occasione del vernissage, verrà coinvolto nell’azione di frottage Prendi una traccia del tuo passaggio proposta da Chiara Pergola, in dialogo con l’opera di Vaccari.

DumBO

Via Camillo Casarini, 19/A

artcity.bologna.it

Special project ART CITY Bologna 2020 curato da Lorenzo Balbi in collaborazione con Istituzione Bologna Musei MAMbo, Emilia Romagna Teatro Fondazione; produzione esecutiva di Socìetas in co-produzione con Bozar, Center For Fine Arts (Brussel), Kanal – Centre Pompidou (Brussels), La Villette (Paris), in collaborazione con V-A-C Foundation

La vita nuova

Romeo Castellucci

concept e direzione di Romeo Castellucci, testo di Claudia Castellucci, musica di Scott Gibbons

24.01 > 25.01.2020, H 19:00, 21:00 – prenotazione richiesta

Museo Civico Medievale

Palazzo Ghisilardi

Via Manzioni, 4

promosso da Musée de l’OHM, in collaborazione con P420

Nei sotterranei

Franco Vaccari

> 26.01.2020

25.01, H 10:00 > 24:00

26.01, H 10:00 > 20:00