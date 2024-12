Cold As You Are. Rebecca Moccia per la 27a edizione di Luci d’Artista

Le Luci d’Artista colorano le facciate della corte est delle OGR di Torino. Cold As You Are è la prima opera di Surface Tension il nuovo progetto di Rebecca Moccia già vincitrice dell’OGR Award 2023, promosso dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, che raccoglie scene intime e pubbliche riprese con una termocamera, vengono combinate in una sequenza che unisce diversi elementi e narrazioni.

L’atmosfera notturna delle OGR si scalda con l’opera video Cold As You Are (2024) di Rebecca Moccia (Napoli, 1992). Le facciate della Corte Est delle ex officine diventano una grande tela di proiezione su cui figure, apparentemente astratte, si manifestano con un vivace spettro cromatico caratterizzato da sfumature e contrasti. Sfidando l’apparente realtà ogni pixel delle immagini proiettate rappresenta un dato specifico che rivela le informazioni termiche di una serie di situazioni filmate dall’artista. Utilizzando la termocamera Rebecca Moccia codifica la trasmissione del messaggio narrativo della sua opera in un linguaggio soffuso che altera la ricezione dei suoi dati agendo come una forma di comunicazione intima. Privilegiando la percezione dello scambio e della condivisione, l’artista vuole mettere in primo piano gli ambienti e le emozioni che appartengono al suo racconto visivo.

La termocamera, strumento sviluppato in ambito militare ed utilizzato anche nelle missioni di ricerca e soccorso, riesce per sua natura ad identificare obiettivi distanti, grazie al calore prodotto dai corpi. Con la sua opera Rebecca Moccia utilizza l’immagine termica per opporsi alla concezione di serializzazione degli esseri umani, osservando gli scambi quotidiani come preziosi momenti di condivisione. L’artista sceglie questo canale per superare la palese attenzione di una situazione manifesta, concentrandosi sul livello affettivo e sentimentale dei personaggi che interagiscono nel video. Sin dal progetto Ministry of Loneliness (2021-2024, ne avevamo parlato qui) l’artista porta avanti una ricerca intenta a indagare gli scenari di controllo e conflitto appartenenti alle strutture politiche e sociali che influenzano la sfera emotiva personale nella società contemporanea.

L’opera video, commissionata dalle OGR e prodotta in occasione della 27^ edizione di Luci d’Artista come progetto new entry della sezione Costellazione, è stata sviluppata con il supporto tecnico di Epson.