In occasione dell’edizione 2025 di Artissima, che si terrà da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, Untitled Association vi accompagna alla scoperta di mostre, eventi e iniziative da non perdere nei giorni della Torino Art Week, con itinerari pensati per professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, tra musei, spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti. Per una panoramica completa, potete dare un’occhiata alla nostra mappa, che troverete anche sul prossimo exibart onpaper, il 130.

Partiamo a due passi da Piazza Vittorio Emanuele I per muoverci tra i quartieri Crocetta e Vanchiglia con le gallerie Photo & Contemporary, Galleria Umberto Benappi, Simóndi e lo spazio di Wannenes. Ci spostiamo verso Vanchiglia con la Recontemporary Fondazione e le gallerie Luce Gallery e CRAG Gallery. Concludiamo a due passi dal Cimitero Monumentale di Torino con la galleria Mucho Mas!.

Prima di iniziare vi ricordiamo l’appuntamento con The Others Art Fair, in apertura il 30 ottobre. The Others Art Fair prepara la sua 14ma edizione e torna per la seconda volta consecutiva negli spazi dell’ITCILO, con 57 espositori, sette premi e un programma di performance, video, suono e talk. L’impostazione resta quella che l’ha definita negli ultimi anni, a partire dal 2010, anno in cui è stata fondata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini: una fiera-laboratorio dedicata a gallerie emergenti, spazi indipendenti e progetti transdisciplinari, con un accento sulle produzioni site e time specific. Sotto la direzione artistica di Lorenzo Bruni, il tema The future is here, right now! è declinato come terreno operativo più che slogan, aprendo una riflessione sul ruolo dell’immaginazione nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Il palinsesto prevede cinque focus negli spazi comuni: opere e interventi sonori a cura di Caterina Angelucci; una rassegna di video d’arte selezionata da Carolina Ciuti; un programma di performance coordinato da Lýdia Pribišová; un calendario di talk animato da Elisabetta Roncati; open call e premi coordinati da Lorenzo Bruni.

Torino Art Week 2025: da Piazza Vittorio Emanuele I al Cimitero Monumentale

Su Corso Unità d’Italia, in prossimità del Laghetto Italia ’61 la prima delle Luci d’Artista che segnaliamo oggi: Luce Fontana Ruota (1999) di Gilberto Zorio. Una stella a cinque punte di oltre undici metri di diametro, che, sorretta da un braccio verticale, ruota come un mulino sfiorando il pelo dell’acqua e generando così piccole cascate continue.

Partiamo ora nei pressi del Giardino Aiuola Balbo con le prime tappe: la galleria Photo & Contemporary, la galleria Umberto Benappi e la galleria Simóndi.

Da Photo & Contemporary, Timeless Roots è la nuova mostra personale di Francesco Bosso. Con una serie di opere in bianco e nero, l’esposizione ruota attorno ad una selezione di 12 immagini in cui Bosso esalta la potenza scultorea degli ulivi millenari della Puglia e delle terre emerse, trasformate in icone senza tempo. Così, gli alberi e le isole diventano forme essenziali, radicate nella terra e nella luce, a metà tra silenzio, materia e memoria. La fotografia di Bosso nasce da un complesso ed esclusivo processo analogico, con un lungo e controllato percorso dalla ripresa alla stampa finale.

In Piazza Bodoni, la seconda delle Luci d’Artista in cui ci imbatteremo oggi: VR Man (2024) di Andreas Angelidakis. Un atleta, un gigante fatto di luce e precipitato a Torino: una silhouette umana sul cui capo sembra sovrapporsi un capitello ionico che, alludendo all’iconografia della statuaria classica, così stilizzata, si staglia vigorosa.

Galleria Umberto Benappi presenta presso l’hotel NH Collection Piazza Carlina il progetto di Paolo Pellegrin Volatilia, una selezione di opere del fotografo italiano dedicate al tema del volo e alle sue forme in natura. Realizzate in Giappone e in Norvegia, le fotografie e il video compongono un vero e proprio stormo visivo che avvolge il visitatore, immergendolo in un’esperienza intensa e contemplativa. Parleremo domani del progetto che la stessa galleria presenterà a Flashback: un duo solo booth dedicato a Joan Cortés e a Laura Berengue, in collaborazione con la galleria 6A Taller, nell’ambito del progetto TAG-Torino Art Gallery meets Art Palma Contemporani.

In Via della Rocca, Simóndi ospita la terza edizione di Post Scriptum, la collettiva Soglie del controllo. Corpi e memorie nell’era della tecnocrazia, curata dalla galleria in collaborazione con Eva Frapiccini. In mostra, un’indagine sull’epoca della tecnocrazia, in cui il potere si struttura attraverso algoritmi, sistemi di controllo e narrazioni automatizzate. In un contesto dominato dalla opacità delle tecnologie le opere presentate aprono spazi di riflessione critica, mettendo in discussione le modalità con cui sogni, corpi, memorie e desideri vengono raccolti, archiviati, e disciplinati. In mostra le opere di Eva Frapiccini, Rana Hamadeh e Pınar Öğrenci.

Poco distante, affacciato su Piazza Maria Teresa, raggiungiamo lo spazio di Wannenes che, in occasione della settimana dell’arte, accoglie tre opere dell’artista statunitense Brett Crawford. La sede torinese della Casa d’Aste propone un dialogo tra collezionismo, materia e innovazione, ospitando le opere L3TO WAS HERE di Brett Crawford & Angelino Artworks e INTROSP3CT (in due versioni cromatiche), ideata da Brett Crawford e realizzata dalla modelleria piemontese nel 2021. L’iniziativa crea un punto d’incontro tra tradizione e contemporaneità per offrire al pubblico nuove prospettive sull’arte e sul collezionismo.

Con l’occasione vi segnaliamo il poco distante Museo Regionale di Scienze Naturali e la sua imperdibile collezione.

Proprio sulla facciata del Museo, una delle novità di quest’anno per le Luci d’Artista: Untitled (2013) di Gintaras Didžiapetris. Untitled arriva direttamente dal padiglione congiunto Lituano e Cipriota della 55a Biennale di Venezia e si compone di due forme a prima vista astratte, ma in grado di alludere a qualcosa di concreto, funzionando da metafora dell’origine del processo creativo.

Spostiamoci lungo Via San Massimo, oltre il Palazzo Nuovo, con Recontemporary Fondazione e la mostra You Shouldn’t Have To See This, un progetto degli artisti Yarema Malashchuk e Roman Khimei, che hanno fatto del rapporto tra arte e attivismo politico il nucleo della loro ricerca. Già presentato durante la Biennale di Venezia, il progetto giunge a Torino, portando con sé l’urgenza di una riflessione che intreccia testimonianza e sperimentazione visiva. Malashchuk e Khimei sensibilizzano il pubblico sugli effetti devastanti della guerra e sulle sue conseguenze più profonde.

Il cuore della mostra è la video-installazione, You Shouldn’t Have To See This, lavoro dove lo sguardo dello spettatore non è mai innocente: le immagini ritraggono bambini ucraini rapiti e deportati in Russia, successivamente riportati in patria. Segnaliamo inoltre la prossima apertura Extinction Story di Claudia Larcher.

Da Largo Montebello la quarta delle Luci d’Artista di oggi e le nostre prossime due tappe: la galleria Luce Gallery e CRAG Gallery. Da Luce Gallery, la personale Hansel, Gretel and Barbie on a Bike e di Michael Alexander Campbell, presenta un insieme di personaggi contesi tra figure mitiche e icone della cultura contemporanea. Alcuni di questi miti, e i grotteschi binomi come quello tra il Pifferaio Magico e Barbie, invitano a nuove interpretazioni, aprendo riflessioni plausibili dove la regina Nefertiti indossa occhiali da sole, e Lady Godiva è vestita con abiti raffinati.

Ice Cream Light (2013) è invece l’opera di Vanessa Safavi installata in Largo Montebello. Consiste in oltre cinquanta rettangoli di neon che raffigurano altrettanti coni gelato e sono stati realizzati prendendo a modello le insegne luminose delle gelaterie. Vanessa Safavi li ha utilizzati come catalizzatori di alcuni stereotipi positivi legati all’immagine dell’Italia e al suo estro, come terra di buona cucina, buongusto e piacere.

A poca distanza, da domani, gli spazi di Grag Gallery in occasione dell’iniziativa TAG-Torino Art Gallery meets Art Palma Contemporani – che vede lo scambio tra le due associazioni di gallerie – ospitano la galleria maiorchina Xavier Fiol con la bipersonale Panorama in blu di Nicolò Baraggioli e Joan Bonnemaison. Le opere dialogano creando un percorso che coniuga rigore geometrico, cromatismo evocativo e tensione tra oggetto e spazio. Insieme offrono una lettura meditativa e coinvolgente, dove il blu diventa portatore di storia, materialità, concettualità. Il colore stesso diventa spunto di riflessione, chiamando lo spettatore ad interrogarsi sulla propria percezione.

Da non perdere l’inaugurazione di questa sera – nella sede di Via Maria Vittoria, dalle 18 alle 20 – di DOMA 2025: Il Gioco /The Game a cura di Karin Reisova, la mostra collettiva che accompagna la settimana dell’Art Week torinese, in concomitanza con Artissima. In questa seconda edizione, artisti italiani e cechi si incontrano per riflettere sul tema del gioco interpretato come libertà, immaginazione e spazio di evasione. Dalla pittura al videogioco, dai teatri ottocenteschi alla realtà virtuale, il gioco diventa chiave per leggere la nostra società e l’arte contemporanea. Gli artisti in mostra sono Radoslav Bigoš, Jiří Hauschka, Giacomo Modolo, Mattia Noal, Paolo Pibi, Ondřej Roubík, Enrico Smerilli e Karel Štědrý.

Eccoci arrivati alla nostra ultima tappa a due passi dal Cimitero Monumentale di Torino con la galleria Mucho Mas! e la personale Not a lot, just forever di Anna Adamo, già selezionata da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia per Futures Photography nel 2024. Not a lot, just forever è un ossimoro, una contraddizione dichiarata; la mostra indaga la sottile linea tra reale e finzione, ponendosi nel mezzo, tra il reale, l’accaduto e quello che deve ancora accadere.

Vi ricordiamo inoltre, l’apertura dal 25 ottobre presso Almanac inn di If we were to fall silent, atto conclusivo della terza edizione di New Gen 2025, un progetto dedicato alla formazione di giovani artistə under 30, realizzato in collaborazione tra Almanac, Cripta747 e Mucho Mas!. In mostra le opere di Giulia Crivellaro, Abdel Karim Ougri, Mari Ferrario, Giulia Gaffo, Miriam Governatori Leonardi, Beatrice Mika Sakaki, Teresa Prati, Maria Luisa Zocco.

The Others Art Fair

The future is here, right now!

The Others Art Fair 2025

XIV edition

30.10 → 02.11.2025

Photo & Contemporary

Via dei Mille, 36

Timeless Roots

Francesco Bosso

19.09 → 15.11.2025

Galleria Umberto Benappi

Via Andrea Doria, 10

At NH Collection Piazza Carlina

Volatilia

Paolo Pellegrin

25.10 → 24.05.2026

Simóndi

Via della Rocca, 29

Post Scriptum – Soglie del controllo. Corpi e memorie nell’era della tecnocrazia

Eva Frapiccini, Rana Hamadeh, Pınar Öğrenci

19.09 → 02.11.2025

Wannenes

Via Giovanni Giolitti, 45/C

L3TO WAS HERE

Brett Crawford in collaborazione con Angelino Artworks

28.10 → 11.11.2025

INTROSP3CT

Brett Crawford

28.10 → 11.11.2025

Museo Regionale di Scienze Naturali

Via Accademia Albertina, 15

Collezione permanente

Recontemporary Fondazione

Via Gaudenzio Ferrari, 12/B

You Shouldn’t Have to See This

Yarema Malashchuk e Roman Himey

23.10 → 08.11.2025

Extinction Story

Claudia Larcher

26.11 → 17.01.2026

Luce Gallery

Largo Montebello, 40

Hansel, Gretel and Barbie on a Bike

Michael Alexander Campbell

15.10 → 13.11.2025

CRAG Gallery

Main gallery – Via Parma, 66/D

Home gallery – Via Maria Vittoria, 45

At main gallery

Panorama in blu

Nicolo Baraggioli e Joan Bonnemaison

01.11.2025 → 22.11.2025

At home gallery

DOMA 2025: Il Gioco /The Game

Group show

28.10 → 23.11.2025

Mucho Mas!

Corso Brescia, 89

Not a lot, just forever

Anna Adamo

24.10 → 20.12.2025

If we were to fall silent – New Gen 2025

group show

28.10.2025 – h: 19:00