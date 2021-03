Crypto art all’asta: la gif Nyan Cat venduta per oltre 400mila dollari

Dieci anni fa, ispirato dal suo gatto Marty, il giovane Chris Torres creava quest’animazione poi diventata virale: un gatto grigio, dal corpo simile a un biscotto, che su uno sfondo blu lascia dietro di sé una scia di arcobaleno. La settimana scorsa, la gif di Nyan Cat è stata la protagonista di un’asta che ha registrato la vendita per oltre 400mila dollari.

Crypto art

Da qualche anno, il genere della crypto art ha cominciato a farsi spazio nel mondo dell’arte. Già nel 2018 a Parigi il connubio arte e criptovalute aveva dato vita a un progetto espositivo: Bitcoin Art (r)evolution. Quindi, l’arte applicata alla criptovaluta o viceversa. Questo sistema rende semplice agli artisti la monetizzazione delle proprie opere. Allo stesso tempo, è altrettanto semplice accedere all’acquisto, in un contesto di valori fluttuanti che caratterizzano la criptovaluta così come le opere d’arte in questione.

Nyan Cat su Foundation

Foundation è la piattaforma sulla quale si è svolta l’asta per il Nyan Cat di Chris Torres, una galleria d’arte digitale. L’acquirente anonimo si è aggiudicato l’opera per 300 Ethereum, che alla vendita equivalevano a quasi 500mila dollari. Però, date le fluttuazioni della criptovaluta stiamo parlando di un valore che non rimane sempre uguale.

Un nuovo modo di fare arte, un nuovo modo di farne mercato

La crypto art è strettamente legata alla tecnologia della blockchain, prima della quale immagini e animazioni digitali non erano collezionabili. Funziona così: ogni opera viene firmata con un non-fungible token (NFT), ossia una sequenza cifrata unica che equivale alla firma dell’artista. Il miglior offerente che acquista l’opera entra in possesso di un’opera digitale, o meglio di un token unico di un’opera che rimane comunque riproducibile all’infinito e sempre visibile a tutti. Proprietà intellettuale e copyright rimangono all’artista.

Da qualche anno, diverse sono le piattaforme online da cui è possibile acquistare queste opere digitali: SuperRare e NiftyGateway, per esempio. Piattaforme che, a differenza di altre tradizionali modalità di vendita e acquisto, permettono agli artisti di condividere e vendere le loro opere in maniera più diretta. Anche la più grande e antica casa d’aste al mondo ha voluto entrare nel merito: poco tempo fa, Christie’s ha messo in vendita un collage digitale dell’artista Beeple.