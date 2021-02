Considerato l’Andy Warhol giapponese, Takashi Murakami, nella sua ricerca, esplora la cultura giapponese contemporanea e la crescente influenza occidentale esercitata su di essa. Le sue opere, allegre e coloratissime, offuscano la linea sottile tra arte e consumismo e si ispirano alla subcultura otaku, un termine usato per descrivere le persone che hanno una passione per la cultura pop e, in particolare, per i manga e gli anime prodotti in Giappone. Il lavoro di Murakami spazia da dipinti che ricordano i cartoni animati a sculture quasi minimaliste, palloncini gonfiabili giganti e poi film, orologi, magliette e altri oggetti, spesso anche al di là dell’arte in senso stretto. Qualche mese fa scrivevamo del suo progetto per i bambini del Children’s Hospital di Washington. Ma per Takashi Murakami anche il nuovo anno è iniziato alla grande, con due nuove collaborazioni con il brand svizzero Hublot e con l’Hotel Grand Hyatt di Tokyo.

Hublot X Takashi Murakami

Takashi Murakami e Hublot hanno lanciato un orologio di lusso in edizione limitata a 200 pezzi. Questo accessorio reinventa il design del marchio, con uno stile molto elegante e “sorridente”. Il modello prescelto è il Classic Fusion in versione All Black, introdotto per la prima volta nel 2006. La protagonista di questa collaborazione è l’opera d’arte Smiling Flower, un fiore colorato e sorridente, caratteristico del lavoro dell’artista giapponese.

L’orologio è completamente decorato con diamanti neri, per l’esattezza 456 disposti sui petali e 107 sulla corolla del fiore. Più che una semplice caratteristica decorativa, i petali ruotano a ogni movimento del polso, grazie all’innovativo sistema a sfera sviluppato interamente dagli ingegneri di Hublot. Il fiore sorridente, d’altra parte, è accuratamente inserito nel vetro zaffiro, donando un effetto 3D che mostra alla perfezione il sorriso distintivo di Murakami.

L’esclusivo orologio è disponibile in materiali di qualità come la ceramica nera satinata che si trova sulla lunetta e sul case-back. Altri ritocchi finali includono il cinturino in gomma nero e una fibbia in acciaio inossidabile, rigorosamente placcata di nero. Il Classic Fusion Takashi Murakami All Black sarà disponibile solo nelle boutique Hublot, al prezzo di 26.900 euro.

Grand Hyatt Hotel x Murakami

Al Grand Hyatt Hotel è possibile trascorrere una vacanza circondati dall’arte. L’hotel, infatti, ha trasformato una delle suite in una galleria firmata proprio da Takashi Murakami. La suite è stata decorata con 14 opere d’arte originali che Murakami ha creato esclusivamente per questa speciale collaborazione.

I pezzi presenti nella stanza includono dipinti, tappeti e altro ancora. Ma l’oggetto di spicco è Flower Parent & Child, scultura di 1,95 metri, allestita nel soggiorno e realizzata in oro metallizzato.

Gli ospiti che soggiorneranno in questa camera, oltre ad aver accesso “visivo” alle opere di Murakami, hanno anche diritto a un libro d’arte autografato, una cena speciale con pietanze a forma di fiore, un’esclusiva maschera per gli occhi decorata da Murakami e una tazza. Si potrebbe dire che Murakami ha pensato proprio a tutto, creando anche un apposito merchandising per gli ospiti dell’hotel.

Si può soggiornare nella Suite Takashi Murakami solo fino all’1 giugno 2021, a un prezzo di circa 4mila euro, per due persone.