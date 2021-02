Endless sunset: la nuova installazione di Patrick Tuttofuoco a Peccioli

Endless sunset è la nuova installazione di Patrick Tuttofuoco, pensata per valorizzare ed elevare a opera d’arte quella passerella che cammina dalla parte nuova della città al centro storico di Peccioli, in provincia di Pisa. Il piccolo borgo spesso ospita e incentiva eventi e progetti di arte contemporanea, con la quale ha instaurato un dialogo sin dagli anni ‘90. Tra questi, VOCI: progetto di arte pubblica promosso dal Comune di Peccioli, in collaborazione con la Fondazione Peccioli. Ve ne avevamo parlato a proposito della partecipazione di Vittorio Corsini e Fabio Genovesi. Il comune di Peccioli a oggi conta più di venti installazioni permanenti realizzate, nel corso degli ultimi decenni, da artisti di tutto il mondo.

Patrick Tuttofuoco nel comune di Peccioli

E anche Patrick Tuttofuoco non è nuovo nel comune toscano: nel 2019 aveva partecipato, insieme ad Alicja Kwade e David Tremlett a “Tre progetti per Ghizzano”. Per l’occasione, Tuttofuoco aveva realizzato l’opera Elevatio corpus, basandosi sul tabernacolo di Benozzo Gozzoli a Legoli e sulle tragiche vicende della peste del Quattrocento. Commissionata dal Comune di Peccioli e con la curatela di Antonella Soldaini, Endless sunset è un’installazione creata invece a partire dal territorio.

Endless sunset: un’opera sul territorio e per il territorio

Proprio sul territorio l’artista ha incentrato il suo lavoro, con l’intento di creare qualcosa che ne parlasse e che, allo stesso tempo, fosse accessibile a un gran numero di persone. Con la nuova installazione Endless sunset a Peccioli, Patrick Tuttofuoco ha dato forma al suo più grande intervento scultoreo. Un’opera aperta alla lettura non solo del pubblico avvezzo ai linguaggi dell’arte contemporanea. Tuttofuoco ha operato su una preesistente passerella pedonale, della lunghezza di 72m e posta a un’altezza di 30m. Un lavoro che ha coinvolto progettisti, strutturisti e architetti, figure imprescindibili per un’operazione di tale portata.

Una spirale colorata tra tradizione e innovazione

La scultura di Patrick Tuttofuoco si articola in una spirale colorata che avvolge la passerella che collega la parte nuova al centro storico di Peccioli. Una spirale colorata, tra tradizione e innovazione, avvolge i passanti. L’idea è stata quella di scegliere una forma “semplice”, che potesse essere poi sviluppata, soprattutto concettualmente, nel cerchio. Ciclicità, il senso dello scorrere, Endless sunset è una spirale senza fine con la quale si viaggia nel tempo. Il gradiente cromatico scelto per applicare il colore su questa installazione è quello dei 45 minuti prima del tramonto. La spirale colorata si inserisce nel contesto della campagna Toscana – paesaggio con cui si è confrontata in ogni fase creativa e strutturale – rispettandone la bellezza.