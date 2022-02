Eventi collaterali alla Biennale di Venezia: i sette da non perdere

Cresce l’attesa per l’ormai imminente apertura della 59ma Esposizione d’Arte della Biennale di Venezia, curata da Cecilia Alemani e in apertura a partire dal 23 aprile 2022. In questi giorni, gli 81 Padiglioni stanno rivelando maggiori dettagli sui propri progetti, con la drammatica incognita del Padiglione dell’Ucraina, per la cui sorte si dovrà necessariamente attendere lo sviluppo degli eventi bellici. Ma oltre alle partecipazioni nazionali, principalmente tra Arsenale e Giardini, ci sarà spazio anche per gli eventi collaterali, diffusi tra vari spazi della città. 31 quelli ammessi dalla curatrice e che, promossi da enti e istituzioni nazionali e internazionali senza fini di lucro, proporranno, come da tradizione, un’ampia offerta di contributi, ad arricchire il pluralismo di voci e suggestioni che caratterizza la mostra di Venezia.

Una speranza di dialogo

A partire proprio dall’Ucraina. La mostra del Future Generation Art Prize, organizzata dalla Victor Pinchuk Foundation, istituzione fondata nel 2006 e con sede a Kiev, è in programma alla Scuola Grande della Misericordia, a Cannaregio. Aziz Hazara (Afghanistan) è il vincitore, mentre gli altri menzionati sono Agata Ingarden, Mire Lee e Pedro Neves Marques ma in mostra saranno anche gli altri finalisti, selezionati da Lauren Cornell, Jacopo Crivelli Visconti, Elvira Dyangani Ose, Bjorn Geldhof, Shilpa Gupta, Ralph Rugoff, Eugene Tan. Ecco la lista completa degli artisti, provenienti da ogni parte del mondo e, in questi tempi di guerra, è un bel messaggio di comunità: Alex Baczynski-Jenkins (Regno Unito), Wendimagegn Belete (Etiopia), Minia Biabiany (Guadalupa), Aziz Hazara (Afghanistan), Ho Rui An (Singapore), Agata Ingarden (Polonia) , Rindon Johnson (USA), Bronwyn Katz (Sud Africa), Lap-See Lam(Svezia), Mire Lee (Corea del Sud), Paul Maheke (Francia), Lindsey Mendick (Regno Unito), Henrike Naumann (Germania), Pedro Neves Marques (Portogallo), Frida Orupabo (Norvegia), Andres Pereira Paz (Bolivia), Teresa Solar (Spagna), Trevor Yeung (Cina) e i collettivi di artisti Calla Henkel e Max Pitegoff (USA), Yarema Malashchuk e Roman Khimei (Ucraina) e Hannah Quinlan e Rosie Hastings (Regno Unito).

A sottolineare le possibilità di dialogo offerte dall’arte e, in particolare, da una manifestazione come la Biennale, ci fa piacere ricordare anche “THE AIKHA”, mostra organizzata dal MMOMA – Moscow Muesum of Modern Art. In esposizione negli spazi della Chiesa di Sant’Antonin, a Castello, le opere di Dashi Namdakov, scultore e artista russo, originario del villaggio di Ukurik, nel territorio della Transbajkalia, Siberia meridionale, e del musicista e compositore Dmitri Kourliandski, classe 1976, considerato tra gli esponenti di spicco della scuola russa contemporanea, in un dialogo tra visivo e sonoro.

Grandi maestri da riscoprire

Rimanendo in un’area geografica non troppo distante, vale la pena riscoprire anche l’ungherese Vera Molnár, pioniera dell’arte generativa e della computer art. L’artista vive e lavora in Francia da diversi anni e, oltre a essere stata selezionata per l’Esposizione curata da Cecilia Alemani, esporrà anche negli spazi di Atelier Muranese, New Murano Gallery. In questa occasione, promossa dall’Accademia d’Ungheria in Roma, Molnár presenterà “Icone2020”, una scultura realizzata in collaborazione con i maestri del vetro di Murano.

Ancora un dialogo di ampio respiro per Lucio Fontana / Antony Gormley, le cui opere si incontreranno nello storico negozio Olivetti, uno dei capolavori di Carlo Scarpa, in Piazza San Marco. La mostra, ideata e curata da Luca Massimo Barbero, realizzata da Associazione Arte Continua APS, B17 e Galleria Continua, proporrà un confronto serrato e minimale tra spazio e luce, due elementi cardine nella ricerca dei due artisti, e si svilupperà attraverso una selezione di disegni realizzati da Fontana tra il 1947 e il 1968 e una serie di disegni e opere su carta che percorrono tutti gli aspetti della ricerca di Antony Gormley, insieme alla presenza di alcune sculture di entrambi gli autori.

Alla Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore, promossa dal Musée d’Orsay, sarà visitabile la mostra “An Archaeology of Silence”, a cura di Christophe Leribault, che presenterà una serie di opere di Kehinde Wiley, artista statunitense tra i più influenti nel rinnovamento del linguaggio pittorico. Apprezzatissimi i suoi ritratti fortemente realistici di persone nere in pose eroiche, derivate dall’arte classica. La mostra includerà una serie inedita di dipinti e sculture monumentali, che mettono in luce la brutalità del colonialismo, attraverso il richiamo figurativo all’immagine dell’eroe caduto.

A Palazzetto Tito, Dorsoduro, la Kukje Art and Culture Foundation presenta una personale di Ha Chong-Hyun, considerato tra gli artisti più apprezzati della Corea del Sud e figura di spicco del movimento artistico coreano Dansaekhwa che ormai, a Venezia, è di casa (ricordiamo, tra le altre, una grande collettiva dedicata al movimento artistico a Palazzo Contarini-Polignac, durante la Biennale di Venezia del 2015). Nato nel 1935, laureatosi alla Hongik University di Seoul nel 1959, Ha Chong-Hyun iniziò a sperimentare il linguaggio dell’astrazione geometrica già nelle prime fasi della sua carriera. Ispirate, in parte, allo sviluppo urbano in corso a Seoul, le opere di Ha Chong-Hyun sono caratterizzate dall’uso di materiali quotidiani, ricomposti con grande raffinatezza.

La Louise Nevelson Foundation presenta un progetto espositivo di ampio respiro dedicato al lavoro dell’artista, figura rivoluzionaria dell’astrazione americana. La mostra, curata da Julia Bryan-Wilson, sarà allestita nelle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco e segnerà il sessantesimo anniversario della partecipazione dell’artista alla Biennale Arte del 1962, quando fu chiamata a rappresentare gli Stati Uniti nel padiglione americano. In esposizione, oltre sessanta lavori realizzati da Louise Nevelson tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, allestiti in nove sale del secondo piano delle Procuratie Vecchie affacciate su Piazza San Marco. E sarà anche l’occasione per vedere una parte dell’edificio, al termine di un lungo restauro guidato da David Chipperfield Architects.

Tutti gli eventi collaterali della 59ma Biennale d’Arte di Venezia

Angela Su: Arise, Hong Kong in Venice

Arsenale, Campo della Tana, Castello 2126

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzioni organizzatrici: M+, West Kowloon Cultural District Authority and Hong Kong Arts Development Council

Angels Listening

Loggia del Temanza, Dorsoduro 1602

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena

APOLLO, APOLLO

Calle del Ridotto 1353

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Fondation Louis Vuitton

Bosco Sodi a Palazzo Vendramin Grimani. What Goes Around Comes Around

Palazzo Vendramin Grimani, San Polo 2033

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Fondazione dell’Albero d’Oro

Catalonia in Venice_Llim

Docks Cantieri Cucchini, Ramo del Zoccolo, Castello 40

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Institut Ramon Llull

Claire Tabouret: I am spacious, singing flesh

Palazzo Cavanis, Dorsoduro 920

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: FABA Fundazión Almine Y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

deep dive (pause) uncoiling memory

Docks Cantieri Cucchini, S. Pietro di Castello 40

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Scotland + Venice

Eugen Raportoru: The Abduction from the Seraglio

Roma Women: Performative Strategies of Resistance

Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Campo Santo Stefano 2945

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: ERIAC European Roma Institute for Arts and Culture

EWA KURYLUK

I, White Kangaroo / Io, il Canguro Bianco

Palazzo Querini, Dorsoduro 2691

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Starak Family Foundation

From Palestine With Art

Palazzo Mora, Room 8, Cannaregio 3659

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Palestine Museum US

Future Generation Art Prize @ Venice 2022

Scuola Grande della Misericordia, Cannaregio 3599/A

23 Aprile – 7 Agosto 2022

Istituzione organizzatrice: Victor Pinchuk Foundation

Ha Chong-Hyun

Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826

23 Aprile – 24 Agosto 2022

Istituzione organizzatrice: Kukje Art and Culture Foundation

Heinz Mack – Vibration of Light / Vibrazione della luce

Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, P.za San Marco 7

23 Aprile – 17 Luglio 2022

Istituzione organizzatrice: Biblioteca Nazionale Marciana

Impossible Dreams

Palazzo delle Prigioni, Castello 4209

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Taipei Fine Arts Museum of Taiwan

Kehinde Wiley: An Archaeology of Silence

Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Musée d’Orsay

Liquid Light

Olivolo, San Pietro di Castello 59/C

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: bardoLA

Louise Nevelson. Persistence

Procuratie Vecchie, Piazza San Marco 1218/B

23 Aprile – 11 Settembre 2022

Istituzione organizzatrice: The Louise Nevelson Foundation

Lucio Fontana / Antony Gormley

Negozio Olivetti, Piazza San Marco 101

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Associazione Arte Continua

Pera + Flora + Fauna

The Story of Indigenousness and the Ownership of History

Archivi della Misericordia, Cannareggio 3548-3549

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: PORT People of Remarkable Talents

Road of Faith

Palazzo Zen, Cannaregio 4924,

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Fondazione EMGdotART

Stanley Whitney: the Italian Paintings

Palazzo Tiepolo Passi, San Polo 2774

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Buffalo AKG Art Museum

Take Your Time

Salone Verde, Sestiere Santa Croce 2258, Calle della Regina

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Nomas Foundation

THE AIKHA

Chiesa di Sant’Antonin, Castello 3477

23 Aprile – 6 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: MMOMA Moscow Museum of Modern Art

Times Reimagined

Palazzo Contarini Polignac, Dorsoduro 874

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Boghossian Foundation

Trees Grow from the Sky / Gli alberi crescono dal cielo

Chiesa di Santa Maria della Visitazione, Fondamenta Zattere ai Gesuati

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: House of Art Ceske Budejovice

Tue Greenfort: Medusa Alga Laguna

Castello 1228 (Ca’ Sarasina)

23 Aprile – 1 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: ERES Stiftung

Uncombed, Unforeseen, Unconstrained

Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, San Marco 2810

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Parasol unit foundation for contemporary art

Vera Molnár: Icône 2020

Atelier Muranese, New Murano Gallery, Calle Alvise Vivarini 6, 30141 Murano

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Accademia d’Ungheria in Roma

With hands, signs grow

Palazzo Donà Brusa, San Polo 2177

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzioni organizzatrici: Fundación Odalys, Signum Foundation

Without Women

Spiazzi, Castello 3856

23 Aprile – 27 Novembre 2022

Istituzione organizzatrice: Visual Research Support Foundation

“YiiMa” Art Group: Allegory of Dreams

Arsenale, Campo della Tana, Castello 2126/A

23 Aprile – 20 Ottobre 2022

Istituzione organizzatrice: The Macao Museum of Art