Gilbert & George lasciano la Royal Academy of Arts

Gilbert & George sono considerati tra i più importanti artisti britannici del panorama contemporaneo e i loro lavori sono celebri in tutto il mondo. Il famoso duo, attivo fin dalla fine degli anni Sessanta, dal 2017 è diventato membro della Royal Academy of Arts di Londra. L’accademia, situata nella Burlington House a Piccadilly, è stata fondata da Re Giorgio III nel 1768 e da allora si impegna a promuovere le arti e il disegno tramite l’istruzione e la formazione ma anche con importanti esposizioni. Proprio per tale motivo Gilbert & George auspicavano di essere rappresentati dall’istituzione tramite una grande mostra. Ma non è andata come previsto.

Gilbert & George e le dimissioni dalla Royal Academy

In alcune interviste rilasciate a febbraio, il duo aveva annunciato una grande retrospettiva che, entro la fine dell’anno, si sarebbe dovuta svolgere negli spazi dell’Accademia. Poco dopo però la notizia è stata smentita, rivelandosi come una mera supposizione da parte della coppia, famosa anche per il carattere difficile e per le prese di posizione controverse. Proprio la decisione da parte dell’istituzione di non dedicare loro una personale ha quindi condotto i due artisti a presentare le proprie dimissioni. Con questo atto Gilbert & George rinnegano quindi la loro appartenenza alla Royal Academy che pure li aveva accolti, sebbene con alcune esitazioni.

Tale notizia ha quindi generato grande scandalo a corte, visto che nessuno, da più di un decennio, aveva osato lasciare il posto di accademico. Prima di Gilbert & George infatti solo Peter Blake, nel 2005, aveva lasciato la Royal Academy come forma di protesta contro l’espulsione dell’amico e allora direttore Brandan Neiland. I due artisti, che durante il periodo di lockdown erano stati molto attivi realizzando anche dei video diari, hanno ottenuto grande attenzione mediatica per questa controversia, riconfermando la loro personalità complessa e fuori dagli schemi.