Giornata del Contemporaneo 2021: gli appuntamenti da non perdere

Un fine settimana all’insegna dell’arte più attuale, con un occhio di riguardo per i linguaggi performativi. Ritorna per la 17ma edizione la Giornata del Contemporaneo che, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, si svolgerà sabato, 11 dicembre 2021, in tutti i musei della rete e in centinaia di altri spazi dedicati all’arte contemporanea, tra fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, associazioni, studi e spazi d’artista, in tutta Italia e oltre. Infatti, grazie alla collaborazione con il MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a essere coinvolti saranno anche le ambasciate, i consolati e gli ICC – Istituti Italiani di Cultura in tutto il mondo, che negli ultimi anni si stanno rivelando delle risorse preziose, per la diffusione dell’arte e della cultura italiane all’estero.

A questo proposito, l’11 dicembre saranno annunciate anche le nuove tappe del tour internazionale di “Cantica21. Dante Alighieri and the Italian Artists”, l’esposizione in programma al Pearl Art Museum di Shanghai fino al 20 febbraio 2022 e che presenta cinque nuove opere dedicate al Sommo Poeta, prodotte grazie all’avviso pubblico Cantica21, nel settimo centenario dalla morte, e realizzate da Silvia Camporesi, Leone Contini, Valentina Furian, Marta Roberti e Marinella Senatore.

Tema della Giornata del Contemporaneo 2021 sarà il performativo, inteso come modalità di interpretazione del presente, quindi «Non solo l’esperienza classica della corporeità del performer sulla scena ma la messa in funzione dell’opera, di qualunque natura essa sia», ha spiegato Lorenzo Giusti, direttore della GAMEC di Bergamo e presidente di AMACI. A essere approfondita sarà dunque la dimensione ibrida, fluida, transitoria, propria del museo e dello spazio pubblico nell’epoca post digitale. E intorno a questo argomenti i musei della rete AMACI – che per l’occasione saranno aperti gratuitamente al pubblico – proporranno una serie di iniziative speciali. Eccone alcune, dal nord al sud della Penisola.

Giornata del Contemporaneo 2021, tra performance, visite guidate e talk

GAMeC, Bergamo

In occasione della 17ma Giornata del Contemporaneo, la GAMeC apre gratuitamente al pubblico la grande mostra “Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione”, percorso di forte impatto sensoriale suddiviso in quattro sezioni – Fuoco, Terra, Acqua e Aria – e scandito dalle opere di artisti di diverse generazioni, da Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray e Leonora Carrington, a Yves Klein, Otto Piene, Robert Smithson e Hans Haacke, fino a Pier Paolo Calzolari e Paolo Icaro. La GAMeC presenterà inoltre la performance Unusual Things Happen (It’s all There) dell’artista Bruno Jakob, dalle 16 alle 17, presso il Bookshop del museo. In contemporanea, l’evento potrà essere seguito sui canali digitali della GAMeC.

MAMbo, Bologna

Come evento speciale in occasione della Giornata, il MAMbo di Bologna organizza, dalle 11 alle 17 in sala conferenze, una Giornata di studi sulla critica d’arte in ricordo di Giovanni Maria Accame (1941- 2011), storico e critico dell’arte e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Autore di numerosi cataloghi monografici su artisti quali Emilio Scanavino, Giò Pomodoro, Pino Pinelli, Giuseppe Uncini, Rodolfo Aricò, Lucio Saffaro, Grazia Varisco, Paolo Iacchetti, Accame ha curato importanti mostre presso la Galleria d’Arte Moderna di Bologna nel 1975, anno della sua fondazione. Ne discuteranno Claudio Cerritelli, Flavio de Marco, Paolo Iacchetti, Gisella Vismara, insieme a Barbara Casavecchia, Stefano Chiodi, Angela Maderna, Elvira Vannini, Riccardo Venturi. Introduzione di Lorenzo Balbi, direttore MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Luca Caccioni, docente di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, Silvia Grandi, docente Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Castel Sant’Elmo, Museo Novecento, Napoli

Il Museo Novecento a Napoli riaprirà l’11 dicembre, in occasione della Giornata del Contemporaneo, ha annunciato il vincitore dell’ottava edizione di Un’opera per il Castello: tra i 182 progetti degli artisti under 35 ammessi alla selezione, la giuria all’unanimità ha riconosciuto vincitrice Letizia Calori, con l’opera Stringimi prendimi abbracciami toccami tienimi. Sempre l’11 dicembre, sulla piazza d’armi di Castel Sant’Elmo saranno presentati i due presepi d’artista: il “Presepe geometrico” di Lucio Del Pezzo, del 2013, e “Il Presepe dono” di Giuseppe Pirozzi, del 2012. I due presepi contemporanei fanno parte della collezione del Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller” che, allestito nel rione medievale Manca di Castronuovo Sant’Andrea, accoglie più di 250 presepi di tutto il mondo, legati alla tradizione artigianale dal XVII al XXI secolo, e 50 presepi eseguiti dal 1995 a oggi da noti artisti contemporanei, tra i quali anche Lucio Del Pezzo, purtroppo scomparso nel 2020, e Giuseppe Pirozzi, che sarà presente all’inaugurazione.

Istituto Garuzzo per le Arti Visive, Saluzzo

In occasione della Giornata del Contemporaneo, la Collezione dell’Istituto Garuzzo per le Arti Visive ospitata alla Castiglia di Saluzzo aprirà le sue porte per un laboratorio destinato ai bambini, all’insegna della fantasia e della creatività ispirate dagli infiniti spunti dell’arte contemporanea. Nel pomeriggio dell’11 dicembre 2021 i servizi educativi MusaKids proporranno un laboratorio destinato alla fascia d’età compresa tra i 5 e 12 anni. Nel corso della giornata sarà possibile visitare “Intersezioni, dialoghi tra artisti e latitudini”, il nuovo allestimento della Collezione dell’Istituto Garuzzo che vede rimodulati gli spazi de La Castiglia con molte importanti acquisizioni di artisti italiani, da noti Maestri del contemporaneo ad artisti emergenti della scena artistica italiana.

Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea

Sabato 11 dicembre torna il Magico Bus Elettrico, che connette Torino a Rivoli ed è decorato appositamente dall’artista Claudia Comte per ospitare l’iniziativa curata da Gianluigi Ricuperati e Giulia Colletti. Per la Giornata del Contemporaneo, il Bus ospiterà il filosofo Leonardo Caffo, gli artisti Michael Rakowitz, Giuliana Rosso e Ramona Ponzini, gli scrittori Marco Rossari e Valeria Montebello, oltre al Direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea Carolyn Christov-Bakargiev. Il Capo Curatore e Curatore delle Collezioni del Castello di Rivoli, nonché Vice Presidente AMACI Marcella Beccaria rifletterà sul Museo come organismo in movimento a partire dai disegni di Alfred J. Barr che rappresentava il MoMA di New York come un metaforico torpedo/siluro capace di attraversare il tempo.

MAC, Lissone

Sabato, 11 dicembre, il MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone inaugura l’installazione The Cave del duo Grossi Maglioni (Francesca Grossi e Vera Maglioni), a cura della direttrice artistica del MAC Francesca Guerisoli. Questa è la prima esposizione di The Cave in Italia, presentata precedentemente a Bratislava e Graz. L’inaugurazione della mostra prevede un talk condotto da Francesca Grossi e Vera Maglioni, in dialogo con Francesca Guerisoli, durante il quale le artiste illustreranno il progetto di ricerca “Beast Mother”, sostenuto dalla X Edizione dell’Italian Council, programma di promozione internazionale dell’arte italiana nel mondo della DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIC – Ministero della Cultura.

Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Venezia

Per la Giornata del Contemporaneo 2021, Gabriele Grones, protagonista di una mostra cura di Elisabetta Barisoni e Giovanna Nicoletti, ospitata dalla Galleria Ca’ Pesaro nell’ambito di Level 0 di Artverona, ha previsto l’allestimento di opere in progress. Sabato, 11 dicembre, l’artista sarà presente e lavorerà nelle sale di Ca’ Pesaro, esponendo sé stesso al pubblico della Galleria, in un piccolo studio provvisorio allestito con due opere in lavorazione e altri materiali di ricerca artistica (libri, appunti, fotografie). Le due opere in progress presentano la riflessione sul tema naturale e in particolare sulla morfologia del cardo. Una prende avvio dalla rielaborazione di un dettaglio del dipinto Madonna con Bambino di Giovanni Antonio Boltraffio del 1495, l’altra rappresenta un cespuglio di cardi in natura.

MAGA, Gallarate

Il Museo MA*GA ospiterà una serie di appuntamenti che approfondiscono la mostra “The wall between us”, progetto frutto di un processo di ricerca che Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini portano avanti da molti anni e che nel 2020 è stato vincitore dell’ottava edizione di Italian Council. Per l’occasione, l’artista Minh Thang Pham terrà una performance inedita, parte del progetto espositivo. Verrà inoltre presentato il libro d’artista, edito da Archive Books, realizzato appositamente per la mostra e pensato come una serie di lettere scritte dai vari autori.

MADRE, Napoli

Sabato, 11 dicembre, il Madre ospiterà una speciale proiezione dell’opera Nui Simu (2010) di Marinella Senatore. Nui Simu è un cortometraggio pensato insieme a una comunità di ex minatori delle “zolfare” siciliane e realizzato con la partecipazione di oltre 300 cittadini di Enna e la collaborazione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania. La giornata è stata anticipata da un talk con Marinella Senatore, la Direttrice artistica del museo Madre Kathryn Weir, il curatore, scrittore e critico d’arte Marco Scotini, e Angela Tecce, Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporane.

Galleria Milano, Milano

La Galleria Milano presenta, dalle ore 18, un talk di approfondimento sull’opera di Betty Danon, artista alla quale è dedicata la retrospettiva attualmente in corso. Ne discutono Paolo Della Grazia e Giorgio Zanchetti insieme a Bianca Trevisan e Toni Merola. Saranno presenti anche Katia Anguelova e Andrea Wiarda di Kunstverein Publishing Milano, editrice insieme alla Galleria Milano del volume monografico pubblicato per l’occasione. La mostra alla Galleria Milano intende ricostruire le tappe fondamentali della poetica dell’artista italiana di origine turca, facendo luce su aspetti di massimo interesse ancora poco noti. La mostra, arricchita da diverso materiale documentativo, è realizzata in collaborazione con l’Archivio Betty Danon e la Galleria Tiziana Di Caro.

Galleria La Nuvola, Roma

In occasione della 17ma Giornata del Contemporaneo si inaugura alla Galleria La Nuvola di Roma, la mostra personale di Uemon Ikeda, “Racconti paralleli”, a cura di Alice Falsaperla. Durante la nona edizione della Giornata, nel 2013, Ikeda aveva già realizzato nella piazza del MAXXI un’opera che, a metà tra installazione e performance, si concentrava sul tema dello spazio virtuale. Per questa nuova personale, La Nuvola ospiterà l’installazione ambientale, appositamente allestita secondo la struttura della Galleria, insieme ad una serie di watercolor e disegni realizzati su carta.