Giancarlo Politi (Trevi, Umbria), è critico d’arte, curatore e editore, noto per aver fondato la rivista Flash Art. <<Studi svogliati e poco regolari, ma niente arte a scuola>> racconta. <<Sono stato allievo occasionale di Amintore Fanfani (Economia Politica) e Aldo Moro (Diritto internazionale). Ma dall’età di 15 anni mi sono occupato di poesia (nel 1956 a Lascia o Raddoppia come esperto di poesia e in contemporanea con John Cage esperto di funghi). Figlio di operaio disoccupato pensavo solo alla poesia e a 16 anni all’arte che non ho più abbandonato. Niente reddito di cittadinanza. La mia scuola è stata la strada e la frequentazione di tutti i maggiori artisti italiani e stranieri dal 1960 al 2000. E con Leo Castelli e Clement Greenberg in giro per gli studi di New York. Nel 1977 ho sposato Helena Kontova da Praga e superare la insidiosa burocrazia della Cortina di ferro è stata la più dura battaglia della vita. Helena è stata la vera spalla nella vita e nel lavoro. Lei ha diretto Flash Art International e insieme siamo stati i primi ad individuare Jeff Koons e Damien Hirst e tantissimi protagonisti dell’ultima parte del secolo scorso. Helena ha un occhio incredibile. E se non hai questi occhi, inutile studiare arte, cadi sempre nella mediocrità, come la maggior parte dei teorici italiani. Insieme ad Helena abbiamo portato avanti tante cose impossibili da elencare. Ma il nostro capolavoro finale è Lev, figlio di Gea, Cristiano e un pezzetto anche nostro>>.

Miglior mostra personale:

Bruce Nauman, Hangar Bicocca

Miglior mostra collettiva:

Une seconde d’eternité, Pinault Collection, La Bourse de Commerce, Parigi

Miglior artista emergente:

Valerio Nicolai

Miglior artista affermato/a:

Damien Hirst

Miglior direttore/direttrice:

Maria Grazia Chiuri, Dior

Miglior curatore/curatrice:

Francesco Bonami

Miglior museo italiano:

Fondazione Prada, Milano

Miglior museo straniero:

Kunstmuseum Basel

Miglior fondazione:

Fondazione Prada

Miglior galleria privata:

Tommaso Calabro, Milano

Miglior nuovo spazio espositivo:

ICA, Milano

Miglior spazio non convenzionale:

Hangar Bicocca, Milano

Miglior premio:

2031 per la miglior Start up italiana

Miglior collezionista:

Luca Bombassei, Milano

Migliore casa d’aste:

Sotheby’s/Christie’s

Miglior ufficio stampa per l’arte:

Salotto Studio, Milano

Miglior progetto:

Spero in un dono di Bambin Gesù

Miglior festival:

Festival di Sanremo

Miglior divulgatore culturale (giornalista, autore ecc.):

Francesco Bonami

Migliore casa editrice:

Quodilibet

Miglior catalogo di mostra:

Donatello, Palazzo Strozzi

Miglior libro/saggio d’arte:

Bello sembra un quadro, di Francesco Bonami

Miglior film dedicato all’arte:

Caravaggio

Miglior Museo d’impresa:

Palazzo Grassi

Miglior allestimento:

Biennale di Venezia

Miglior designer:

NM3

Migliore accademia d’arte:

NABA

Una buona notizia:

Il mio nipotino Lev è guarito dall’influenza e ora è irrefrenabile.

Una pessima notizia:

La noiosa influenza che mi ha colpito non mi abbandona ancora.

Un augurio per l’anno nuovo al sistema dell’arte:

Auguro a tutti gli artisti che si proclamano tali il reddito di cittadinanza