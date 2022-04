Tra tutte le correnti architettoniche, il Brutalismo è probabilmente una delle meno digeribili, in effetti, a prescindere dai gusti, quei robustissimi volumi di cemento a vista certamente non si tagliano con un grissino. Ma Carsten Höller ha promesso di farceli piacere e per il suo nuovo ristorante di Stoccolma ha pensato un menù a tema, che traduce in sapore tutti gli aspetti salienti del movimento teorizzato negli anni ’50 nel Regno Unito. I piatti serviti al Brutalisten sono caratterizzati da pochi e assolutamente non confusi ingredienti selezionati. Saranno anche buoni? Ma è la domanda giusta da porre? La stessa definizione manichea di buono o non buono, per pietanze del genere, è ancora l’unica accettabile? A prescindere dal grado di sofisticazione concettuale, se l’arte basta vederla, un filetto tagliuzzato di coregone oceanico non può non essere assaggiato, anche perché la disposizione nel piatto è minimale, così come le decorazioni, che sono addirittura bandite.

Di certo, la direzione percettiva è esattamente opposta a quella ormai stabilizzata e monotona del #foodporn. Le fotografie dei piatti del Brutalisten – sul sito ufficiale del ristorante non ci sono immagini – non sono poi così instagrammabili, o meglio seguono un altro filone, tutt’altra categoria, secondo i dieci punti del Manifesto della Cucina Brutalista (chi volesse gradire quello della cucina Futurista può dare un’occhiata qui) stilato da Höller, che inizia così: «La cucina brutalista è una cucina dogmatica in cui si applicano determinate regole». Insomma non si sfugge, non c’è spazio per l’interpretazione o per la variante, del resto nella Carbonara ci va il guanciale, tassativamente. Piatto forte del Brutalisten ovviamente i funghi, soggetto ricorrente nella produzione dell’artista.

«La cucina brutalista è intitolata in riferimento all’architettura brutalista, rinomata per il suo aspetto lineare e squadrato», è il secondo punto, da cui deriva la regola principale: «Gli ingredienti si usano da soli per un determinato piatto; si possono aggiungere solo acqua e sale». E così entriamo nell’essenza politica e sociale di questo manifesto, «Nella cucina brutalista ortodossa non viene aggiunta né acqua (né sale). In generale, la cucina brutalista si occupa meno di ricette e più di trovare e preparare gli ingredienti». E in tempi di sostenibilità ambientale e di attenzione alle filiere di produzione, diffusione e consumo, in cui il rovescio della medaglia è una spropositata, pantagruelica mole di cibo ammucchiato in un piatto o in un panino, che diventa spazzatura di ogni tipo – anche visiva –, questo spostamento di prospettiva è una rivoluzione copernicana.

«Andiamo nella direzione opposta. L’obiettivo è scavare verticalmente nel gusto di un determinato ingrediente e liberarlo dal rumore di fondo», ha spiegato Höller, che già nel 2017, insieme a Fondazione Prada, realizzò il Double Club, un’installazione che funzionava come un vero e proprio night club, presentata durante Art Basel Miami Beach.

Ma anche gli altri punti del Manifesto di Cucina Brutalista presentano notevole interesse e di certo possono essere un acceso argomento di discussione a tavola: «Non sono ammessi ingredienti diversi nello stesso piatto, devono essere presentati come unità diverse. I diversi piatti possono essere serviti contemporaneamente» e poi «Il mangiatore può combinare i gusti di diversi ingredienti mentre mangia. Invece di uno chef che impone cosa dovrebbe andare insieme e quale importo per una determinata porzione, è il mangiatore a prendere queste decisioni». E ultimo ma non ultimo: «Le porzioni tendono a essere di dimensioni notevoli». Se volete prenotare un tavolo, aprile è già tutto full.