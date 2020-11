Il progetto di David Adjaye per il museo EMOWAA a Benin City

All’inizio del mese è stato presentato al pubblico il nuovo progetto dell’architetto David Adjaye che, dopo il National Museum of African American History and Culture a Washington, firmerà l’EMOWAA – Edo Museum of West African Art,a Benin City, in Nigeria, la cui apertura è prevista per il 2025.

Il progetto:

L’EMOWAA, progettato da Adjaye, ospiterà arte dell’Africa occidentale e oggetti di rilevanza culturale provenienti dalla regione del Benin, tra cui alcuni importanti bronzi. L’obiettivo del museo è quello di riunire opere presenti in innumerevoli collezioni internazionali, così da poter ricostruire l’identità storico artistica nigeriana.

La prima fase dei lavori comprenderà anche un importante progetto archeologico, parte di un’iniziativa denominata “riscoprire la storia del Benin”.

Gli scavi verranno inclusi nella costruzione del museo con l’obiettivo di sviluppare, in collaborazione con architetti e musei da tutto il mondo, la comprensione condivisa del patrimonio culturale africano.

La restituzione dei manufatti del Benin

Una delle questioni più interessanti che implica la costruzione del museo è ovviamente la restituzione di reperti africani, principalmente dall’Europa. Sia Francia che Inghilterra sono ampiamente coinvolte: in Francia, ad esempio, il governo ha esortato la restituzione di opere d’arte africane al momento presenti in collezioni francesi, entro il prossimo anno. Il British Museum, invece, partner del progetto archeologico, presenta all’interno della sua collezione ben 900 opere provenienti dal Benin.

Benin City

Questa città, antica e ricca di rovine e manufatti, avvia questa ricerca nel suo passato per affinare le pratica di educazione archeologica, cura e conservazione dei beni culturali.

L’ambizioso progetto di Adjaye sarà in grado di ospitare non solo un nuovo museo ma anche un centro di ricerca, moltiplicando le possibilità turistiche della città.

Benin City fa parte della regione del Benin, uno degli stati pre-coloniali più importanti e potenti dell’Africa occidentale. I famosi Bronzi del Benin sono opere che raccontano la storia del Regno e sono quindi fondamentali per ricostruire una storia che finora lasciata indietro.