InsideOut: l’installazione di Cosimo Scotucci al Pantheon

Cosimo Scotucci dedica InsideOut, la sua installazione al Pantheon, a tutti noi. Al coraggio che stiamo dimostrando in quest’ultimo, difficile anno.

InsideOut al Pantheon

Partendo dall’introspezione, capovolgendo mondo esterno e interno Cosimo Scotucci ci porta in un viaggio alla ricerca di ciò che accade dentro di noi.

L’installazione, InsideOut, è stata realizzata usando un disco di 8 metri. Il foro al centro, di 12 mm, permette la proiezione su tutte le superfici di un’immagine capovolta che arriva dall’esterno. La proiezione è sempre diversa, cambia insieme allo scorrere del tempo e al colore del cielo, cogliendo le suggestioni di un tramonto dai toni caldi e avvolgenti ma anche i colori di una giornata uggiosa.

Chi è Cosimo Scotucci

Cosimo Scotucci è un architetto italiano al lavoro per molti studi di architettura in Italia, in Francia e infine in Olanda. I suoi progetti sono ispirati dalla volontà di aiutare la società con progetti attenti alla sostenibilità.

Phyxs, per esempio, è il primo modello di distanziamento sociale dinamico progettato da Scotucci. Il modello è in grado di generare zone colorate intorno alle persone che si muovono al suo interno segnalando la distanza adeguata.