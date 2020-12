La Quadriennale 2020 continuerà fino alla primavera 2021

Mostre, musei e spazi espositivi rimarranno ancora chiusi? E allora la Quadriennale insiste e va avanti. A seguito della pubblicazione del Dpcm del 3 dicembre, che protrae la chiusura dei luoghi dell’arte e della cultura fino a gennaio 2021, la Fondazione La Quadriennale di Roma e Azienda Speciale Palaexpo hanno annunciato che la mostra a Palazzo delle Esposizioni (a proposito, qui il nostro approfondimento) e il suo principale evento collaterale, il progetto espositivo “Domani Qui Oggi”, a cura di Ilaria Gianni, saranno prorogate fino alla primavera 2021, «per consentire ai visitatori di non perdere neppure uno dei 70 giorni di apertura previsti», spiegano dall’organizzazione.

«È un impegno che ci assumiamo nei confronti di tutti coloro che hanno creduto in noi e nei confronti del pubblico, che ci ha premiato nei primi giorni di apertura con il sold out», ha dichiarato Umberto Croppi, presidente della Quadriennale di Roma. «Abbiamo rilanciato la nostra partnership modulando la programmazione di Palazzo delle Esposizioni in modo tale da mantenere aperta il più possibile un’edizione della Quadriennale d’arte che merita di essere vista dal più vasto pubblico», gli ha fatto eco Cesare Pietroiusti, presidente di Azienda Speciale Palaexpo.

Quadriennale 2020 Fuori, anzi, online

In attesa della riapertura in presenza, grazie alla collaborazione con il MAECI, dall’8 dicembre il pubblico potrà visitare online la Quadriennale d’arte 2020 FUORI, attraverso un tour virtuale sviluppato da AUGMENTA VR e studio cliche°, che permette l’esplorazione diretta, in soggettiva, di Palazzo delle Esposizioni. Collegandosi a quadriennale2020.com, sarà possibile accedere direttamente a un ambiente a 360°, ricco di foto sferiche e video immersivi delle opere. Il tour permette di muoversi liberamente tra le sale di Palazzo delle Esposizioni o di seguire il percorso consigliato della mostra, con un’offerta di contenuti multimediali interattivi e dinamici. Oltre al virtual tour, continuerà anche a dicembre la programmazione delle attività digitali di Q2020, con appuntamenti e novità su quadriennale2020.com, sui canali social, YouTube e Spotify.

Dalle 18 alle 8, inoltre, continuerà a essere visibile al pubblico la grande installazione luminosa all’aperto di Norma Jeane, Corpo di fabbrica: al calare del buio, le arcate di Palazzo delle Esposizioni pulsano di luce seguendo in tempo reale la frequenza e l’intensità del respiro dell’artista, attraverso un dispositivo a distanza.