La scultrice Veronica Ryan vince il prestigioso Turner Prize 2022

Veronica Ryan è la vincitrice del Turner Prize 2022, uno dei riconoscimenti più importanti nel settore dell’arte contemporanea. L’annuncio è stato dato nella serata di ieri, durante una cerimonia nella St. George’s Hall di Liverpool. La mostra dei finalisti del Turner Prize 2022 – oltre a Veronica Ryan anche Heather Phillipson, Ingrid Pollard, e Sin Wai Kin – sarà visitabile alla Tate Liverpool fino al 19 marzo 2023.

Scultrice raffinata, conosciuta per la sua capacità di tradurre materiali diversi in forme poetiche ma anche penetranti, recentemente ha fatto molto discutere una delle sue opere pubbliche, commissionata dall’Hackney Council, per onorare la “Windrush Generation”, cioè la generazione di persone immigrate dai Caraibi al Regno Unito, che si fa iniziare simbolicamente a partire dal 1948.

Un tema che Ryan sente particolarmente: l’artista è infatti nata nel 1956 a Plymouth, oggi città fantasma e capitale de jure dell’isola di Montserrat, un territorio d’oltremare del Regno Unito situato nella catena delle Isole Sottovento delle Piccole Antille, nelle Indie Occidentali. A 66 anni, è diventata la vincitrice più anziana nei 38 anni di storia del prestigioso premio. «Meglio tardi che mai», ha dichiarato alla BBC, considerando anche che, fino al 2016, erano ammessi solo artisti di età inferiore ai 50 anni.

Nominata OBE – cioè Membro eccellente dell’Impero Britannico – dalla Regina l’anno scorso, è stata scelta per il «Modo personale e poetico con cui estende il linguaggio della scultura», secondo la dichiarazione della giuria, presieduta da Alex Farquharson, direttore della Tate Britain, e Helen Legg, direttrice della Tate Liverpool, e composta da Irene Aristizábal, Head of Curatorial and Public Practice di BALTIC, Christine Eyene, Docente di Arte Contemporanea alla Liverpool John Moores University, Robert Leckie, Direttore di Spike Island, e Anthony Spira, Direttore della Galleria MK. «La sua pratica recente combina oggetti trovati e solitamente dimenticati e materiali artigianali, sostenuti da temi come lo spostamento, la guarigione e la perdita».

Ryan si trasferì nel Regno Unito da giovanissima e per le sue opere utilizza oggetti come frutti, semi e cenere vulcanica della sua isola natale: Plymouth è stata costruita infatti su depositi di lava del vulcano Soufrière Hills e la città è stata evacuata nel 1995, quando ha ripreso a eruttare.