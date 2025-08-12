L’arte emergente secondo Pilar Cruz, direttrice di Art Nou 2025

Affermatasi come una delle iniziative chiave per l’arte emergente in Catalogna, Art Nou celebra la sua 14a edizione nel 2025 con un fermo impegno per la creazione contemporanea, nel suo senso più letterale. Promosso da Art Barcelona – Associació de Galeries, il festival è diventato una delle principali piattaforme per supportare le nuove generazioni di artisti nell’ingresso nel circuito professionale. Dal 25 giugno al 4 settembre, Barcellona e L’Hospitalet ospitano un ampio programma di mostre, attività e incontri che attivano la città come importante spazio di dialogo tra artisti, gallerie, istituzioni e pubblico.

Art Nou: un viaggio dalle origini

Come ci ha raccontato Quico Peinado (Presidente di Art Barcelona dal 2021 e coordinatore e programmatore della galleria àngels Barcelona), Art Nou è nato nel 2012 su iniziativa del consiglio di amministrazione di Art Barcelona, allora presieduto da Carlos Durán (Fondatore e Direttore della Galeria SENDA), che ha riconosciuto il potenziale di un ecosistema locale già molto attivo nel sostenere la creazione emergente – con spazi come la Sala d’Art Jove, La Capella, Sant Andreu Contemporani, il Centre d’Art Santa Mònica, Can Felipa Arts Visuals e diverse iniziative indipendenti. In questo contesto, è stato proposto che le gallerie partecipassero con un evento specifico: tre settimane di mostre dedicate ad artisti under 35. È vero che i giovani artisti avevano già ricevuto alcuni bandi o programmi in spazi istituzionali, ma quasi nessun supporto diretto da parte delle gallerie. La prima edizione si è tenuta a settembre dello stesso anno, e prevedeva già un premio per il vincitore sotto forma di una pubblicazione.

Dal 2013 in poi, con Joan Anton Maragall (direttore della Sala Parés), Charlie Taché (direttore della Galería Carles Taché) e lo stesso Peinado nel nuovo consiglio direttivo, il progetto ha iniziato a crescere significativamente, grazie anche al coinvolgimento del team dirigenziale di Art Barcelona di quegli anni – Yésula Varela e Andrea Martínez – e a una base molto attiva di gallerie partecipanti. In seguito, Andrea Martínez ha assunto il ruolo di coordinatrice insieme a Charlie Taché e Olivier Collet, che, grazie al suo ruolo presso la galleria Joan Prats e al progetto indipendente Homesession, aveva apportato un contributo chiave. Nel 2018, con Àlex Nogueras (co-direttore, PratsNoguerasBlanchard) come presidente dell’associazione, Anna Pahissa è entrata a far parte della squadra come coordinatrice di Art Barcelona e direttrice di Art Nou fino al 2022. Il coordinamento è poi passato a Pilar Cruz, che assume nuovamente la guida come direttrice per questa edizione dopo la pausa del 2023, anno in cui Claudia Elies ha diretto il progetto prima di essere nominata direttrice del Centre d’Art Contemporani de Barcelona – Fabra i Coats.

Vale la pena sottolineare che l’Art Nou è anche il risultato di un lavoro collettivo e costante portato avanti dalle gallerie Art Barcelona, in particolare attraverso il lavoro costante dei loro consigli di amministrazione nel corso di questi quattordici anni.

Il festival oggi: idee, sfide e futuro secondo Pilar Cruz

Al timone di questa edizione c’è Pilar Cruz, curatrice indipendente – qualche mese fa abbiamo scritto della sua ultima mostra al Fabra i Coats-Centre d’Art Contemporani di Barcellona – che assume questo ruolo con una prospettiva impegnata. In questa intervista, abbiamo parlato con lei del ruolo dell'”arte emergente” nel contesto attuale – e della complessità di questo termine, inglobato nel mercato – della professionalizzazione della carriera artistica e dell’importanza di creare reti sostenibili all’interno dell’ecosistema culturale.

Carolina Ciuti (CC): Art Nou celebra quest’anno la sua quattordicesima edizione. Come si è evoluto il festival dalla sua fondazione? Anche i suoi obiettivi iniziali sono cambiati?

Pilar Cruz (PC): Ho una certa memoria storica del festival: l’ho vissuto come pubblico, come protagonista del settore, e l’ho anche coordinato nel 2022 e ho fatto parte della giuria dell’Art Nou Award nel 2021. Nel corso delle sue varie edizioni e dei suoi mandati, l’obiettivo principale dell’Art Nou è rimasto fermo: professionalizzare la carriera degli artisti emergenti. In altre parole, offrire loro la prima opportunità di entrare in contatto con il mondo dell’arte professionale, inclusi il mercato e la sfera istituzionale.

In un certo senso, si tratta di garantire agli artisti una sorta di status giuridico che consenta loro di lanciare o consolidare la propria carriera. È vero che alcuni artisti hanno già un percorso professionale più consolidato di altri, ma il festival funge da grande ombrello che copre tutte quelle carriere in via di consolidamento, anche all’interno della categoria “emergenti”. È uno spazio per evidenziare, legittimare e sostenere le carriere che sono appena agli inizi o che necessitano di una spinta.

Ciò che è cambiato è la crescente professionalizzazione del festival stesso: più risorse, più supporto, più collaborazioni, maggiore dedizione da parte del team che lo rende possibile e, naturalmente, un budget più consistente. È un’iniziativa di Art Barcelona e attualmente riceviamo finanziamenti e supporto istituzionale dalla Generalitat de Catalunya (Istituto Catalano per le Imprese Culturali) attraverso l’ICEC (Istituto Catalano per le Imprese Culturali) e il CCAM (Consorzio del Commercio, Artigianato e Moda), nonché dal Comune di Barcellona e dal Distretto Culturale di L’Hospitalet. Oltre a questo, riceviamo anche collaborazioni e sponsorizzazioni da enti pubblici e privati.

CC: Il festival si presenta come una piattaforma dedicata all'”arte emergente di Barcellona e L’Hospitalet”. Tuttavia, sappiamo che il concetto di arte emergente è spesso ambiguo ed è stato persino adeguato dal mercato, che cerca costantemente novità nella logica della giovinezza, dell’originalità e della sorpresa. Dal tuo punto di vista, come possiamo ripensare questa categoria senza ridurla a una questione di età o di stile?

PC: All’Art Nou è stato fissato un limite di età di 35 anni, il che mi sembra ragionevole, non tanto per parlare di “arte emergente”, quanto piuttosto di “arte giovane”. Anche se confesso che nemmeno io sono del tutto convinto da questa etichetta, perché può sembrare un po’ artificiosa. Questo limite viene stabilito perché a un certo punto bisogna tracciare un confine. È sottinteso che, tra il completamento degli studi di un artista – che siano in Belle Arti o in altri campi – e l’inizio della sua carriera professionale, ci sia un periodo di circa dieci anni in cui si decide se dedicarsi davvero a questo. È il momento di prendere decisioni, di fare il punto della situazione e di decidere se continuare oppure no, il che è del tutto legittimo, ovviamente.

CC: Quindi potremmo collegare l’idea di “emergenza” al momento precedente alla professionalizzazione, piuttosto che all’invecchiamento in sé.

PC: Esattamente. Per me, l’emergere, in questo caso, è legato alla professionalizzazione, ai livelli di dedizione e a certi percorsi all’interno degli spazi di legittimità che – nel bene e nel male – si sono affermati come consensuali nel campo dell’arte contemporanea: gallerie, premi, bandi, residenze, musei…

Ci sono carriere costruite partendo da una posizione più centrale all’interno di quel sistema – con premi riconosciuti, borse di studio prestigiose e mostre in istituzioni di rilievo – e altre che si sviluppano ai margini o in spazi meno convenzionali, ma sono ugualmente valide e arricchenti. E questo non sminuisce in alcun modo la qualità del lavoro dell’artista.

Credo che una delle caratteristiche uniche dell’Art Nou sia la sua capacità di unire tutti questi spazi. Abbraccia sia luoghi più centrali, come le gallerie, sia luoghi più periferici, forse meno visibili ma ugualmente preziosi: spazi e laboratori gestiti da artisti.

L’Hospitalet ne è un buon esempio: negli ultimi anni è diventato un centro attivo di produzione artistica, dove il lavoro è spesso più libero che a Barcellona, principalmente a causa di problemi economici – come i prezzi degli affitti – e degli sforzi del comune per promuovere questo ecosistema. Ci sono molti magazzini semi-abbandonati trasformati in laboratori, una ricchezza di attività autogestite. Molti artisti hanno i loro studi lì.

Questi sono luoghi in cui l’arte viene realmente prodotta. Sebbene non occupino sempre un posto centrale nei circuiti legittimanti, il loro valore è indiscutibile. Art Nou cerca proprio questo: che tutti questi contesti coesistano alla pari all’interno del festival.

CC: Al di là della retorica, gli artisti emergenti si trovano ad affrontare barriere reali: mancanza di supporto istituzionale, rappresentanza limitata e precarietà. Hai già accennato a questo aspetto in parte, ma entrando più nel dettaglio: quali strategie concrete sviluppa l’Art Nou per affrontare queste condizioni strutturali?

PC: Innanzitutto, una delle strategie chiave è la visibilità attraverso le mostre, che nel contesto di una galleria rappresenta un impegno molto significativo. Perché, come sapete, le gallerie sono spazi privati dove c’è anche una posta in gioco economica significativa.

Per una galleria, decidere di dedicare parte del proprio calendario espositivo – con tutto ciò che questo comporta in termini di risorse – alla presentazione del lavoro di un artista emergente in cui crede e che sostiene è già una grande opportunità. Permette all’artista di confrontarsi con un ambiente professionale reale, con tutte le sue esigenze e possibilità. Questo vale sia per le gallerie che per gli spazi autogestiti, sebbene questi ultimi operino secondo logiche diverse.

Non so cosa ne pensi, ma credo che sia un punto chiave. E questo da solo, per cominciare, è già tanto. Quico Peinado , che è stato uno dei promotori più attivi del festival attraverso l’ associazione delle gallerie Art Barcelona , e che è riuscito a consolidarlo anno dopo anno senza che svanisse, come è successo con molte altre iniziative di breve durata, ricorda sempre che, in generale, le gallerie non consideravano l’arte giovane una priorità perché comportava un rischio.

Ma c’era, e c’è ancora, un grande interesse da parte di molti di loro nello “scoprire nuovi talenti” – anche se non sono un grande fan di questa espressione. Mettiamola in un altro modo: nel riconoscere nuove voci, artisti che stanno facendo cose interessanti, e iniziare a seguire il loro lavoro.

Perché la verità è che, tra la fine dell’università e l’ingresso nel mondo del lavoro, ci sono pochissimi passaggi intermedi, pochi spazi in cui gli artisti possano davvero prosperare e crescere. Ciò che forse ci distingue da altre iniziative simili in Spagna è proprio questo impegno per la professionalizzazione. E il fatto che le gallerie assumano un ruolo attivo e impegnato all’interno dell’ecosistema artistico. Un ruolo che, per me – e per il sistema in generale – è fondamentale.

CC: Sì, credo che sia strettamente legato al sostegno a una carriera artistica. Non mi piace nemmeno la parola “scoperta”, perché suona un po’ estrattivista e si concentra esclusivamente sullo scopritore. Da quando sono qui, Art Nou è diventato uno spazio fondamentale per la ricerca. Gli artisti affermati hanno già una letteratura: pubblicazioni, mostre, e anche senza accesso diretto, è possibile scoprire il loro lavoro. Ma con gli artisti emergenti, se non si condivide una città o una rete, la loro pratica è molto più difficile da seguire. Ecco perché Art Nou diventa fondamentale: ci permette di fare ricerca e, così facendo, di costruire il nostro lavoro da quella prospettiva più vicina e contemporanea.

PC: Certo. E come curatore, dove cerchi chi non è già sul tuo radar? L’Art Nou è sicuramente uno di quei posti. E quello che dicevi sulla visibilità è molto concreto: ci sono artisti Art Nou che, se li cerchi online, non trovi quasi nulla. Quindi, l’Art Nou dà loro la prima possibilità di apparire, di avere una presenza.

Da lì, una galleria crea per loro una scheda di sala; un’altra crea persino un piccolo catalogo, come nel caso di Chiquita Room, che pubblica sempre splendide brochure. In altre parole, il lavoro inizia a generarsi attorno al loro lavoro, e questo è fondamentale.

C’è anche una cosa di cui parlo sempre con Anna Pahissa e Claudia Elies , direttrici di Art Nou nelle edizioni precedenti: lo spettro di ciò che intendiamo per “emergente” è molto ampio. Ci sono artisti per i quali questa è letteralmente la prima o la seconda mostra, e altri che hanno già vinto premi o lavorato in spazi istituzionali, ma devono ancora entrare nel circuito delle gallerie. E c’è un divario significativo. Perché si può far parte del circuito delle residenze, delle borse di studio e dei bandi… ma senza una galleria, quell’altro riconoscimento professionale non arriva. E anche questo fa parte dell’ecosistema.

Pertanto, oltre alla selezione, dobbiamo considerare il supporto: fare ricerche su ciò che viene fatto, capire con chi ha senso lavorare e come possiamo sostenerci a vicenda. Perché anche l’artista fa una scelta: non è solo la galleria a scegliere, ma anche gli artisti stessi decidono con chi vogliono lavorare. E questo va preso con altrettanta serietà.

CC: Vorrei tornare agli spazi autogestiti, dato che hai menzionato un aspetto chiave riguardo alle diverse metodologie e all’accesso alle risorse tra i diversi attori che compongono Art Nou: gallerie, iniziative indipendenti e spazi autogestiti. Come vedi la coesistenza tra questi spazi, all’interno e all’esterno di Art Nou, soprattutto nel lavoro con i giovani artisti e in termini metodologici? E in questo contesto, diresti che il processo di selezione di Art Nou funziona come una sorta di curatela indiretta degli spazi, definendo chi partecipa e come?

PC: Non direi che l’Art Nou si occupi di curare gli spazi in quanto tali – anche se in parte lo fa – ma piuttosto di mappare e mantenere. L’importante è identificare e sostenere quegli spazi che sostengono – o possono sostenere – il lavoro dei giovani artisti e della cultura emergente.

I miei predecessori hanno svolto un lavoro straordinario nell’identificare piccole gallerie e iniziative indipendenti, anche al di fuori di Barcellona, che investono massicciamente nei giovani artisti. Hanno incluso anche spazi autogestiti spesso fuori dai radar istituzionali.

Questa funzione di radar – più che una classica selezione curatoriale – è fondamentale: mappare non solo gli artisti, ma anche i contesti in cui si svolge la ricerca artistica.

Gli spazi autogestiti sono fondamentali in questo senso. In primo luogo, perché supportare le pratiche emergenti è spesso parte della loro ragion d’essere. E in secondo luogo, perché dispongono di una flessibilità che spesso manca a gallerie e istituzioni, dovendo rispondere a logiche diverse.

Non ho riscontrato conflitti tra questi tipi di spazi, sebbene ci siano state differenze nel loro funzionamento. Ad esempio, nella flessibilità stessa o nel modo in cui affrontano le difficoltà: autofinanziamento, precarietà, speculazione immobiliare.

Ed è qui che l’Art Nou fa la differenza: crea un’equivalenza. Mette sullo stesso piano una galleria commerciale e uno spazio autogestito come il Barça, a L’Hospitalet, nato da un laboratorio condiviso tra colleghi che hanno deciso di creare qualcosa. Quello spirito fai da te, che risale agli anni ’60 e non è mai scomparso del tutto, rimane molto forte. E io, personalmente, ne sono molto interessato.

CC: In questo senso, apprezzo molto i tour curati dal festival perché rendono molto evidente il confronto tra gli spazi. Si passa dall’uno all’altro senza sapere se si sta entrando in una galleria o in uno spazio autogestito; sebbene l’architettura possa fornire qualche indizio, è essenzialmente come esplorare una mostra remota con molte voci diverse. Approfondendo i contenuti di questa edizione, guardando la mappa della mostra ArtNou 2025, ci sono temi, linguaggi o preoccupazioni che ti sembrano ricorrenti?

PC: I giovani artisti sono quelli che meglio catturano il presente. Spesso, anche gli artisti più affermati guardano alle tendenze emergenti per mantenere un dialogo con le preoccupazioni attuali. In ArtNou, vediamo riflesse molte delle preoccupazioni che condividiamo come società: la crisi eco-sociale, il razzismo e le migrazioni, le identità di genere ed emotive, la dissidenza… C’è anche una forte dimensione di sperimentazione formale ed esplorazione personale, che forse non è così evidente in altri contesti più consolidati.

Inoltre, molti artisti stanno recuperando metodologie degli anni ’60 e ’70, delle seconde avanguardie. Questo sguardo al passato, questo stare “sulle spalle dei giganti”, è molto potente.

E sì, per me è fondamentale anche il modo in cui l’arte contemporanea ci permette di riflettere criticamente sui processi sociali. Ad esempio, credo che stiamo assistendo a una preoccupante disattivazione della lotta di classe, qualcosa che si percepisce molto chiaramente nell’ascesa di certi discorsi di estrema destra. L’arte, per sua stessa natura, può individuare e mettere in luce queste dinamiche.

E formalmente, anche nella sperimentazione più corporea o astratta, c’è una consapevolezza del corpo, dell’identità, del contesto. Tutto questo converge in un desiderio comune di mettere in discussione il mondo. In questo senso, non importa se hai 30 o 70 anni: l’impulso creativo è lo stesso, cambia solo il numero di volte in cui lo hai sperimentato.

CC: Per quanto riguarda l’impatto di Art Nou, sei a conoscenza di eventuali impatti a medio o lungo termine sulla carriera degli artisti derivanti dalla partecipazione al festival? Ad esempio, i legami tra artisti e gallerie si sono rafforzati dopo la loro partecipazione al festival? Potresti condividere un caso specifico che lo esemplifica?

PC: Sì, certo. C’è Paula Artés, che ha vinto il premio l’anno scorso (leggi l’articolo qui). Per lei è stata una vera svolta: oltre ad aver ottenuto visibilità, ha avviato una collaborazione con àngels Barcelona che l’ha portata a essere rappresentata. E questo significa molto più che esporre: è supporto, critica, gestione del progetto, logistica… l’intero ecosistema che sostiene una carriera.

Alan Carrasco, ad esempio, ne parla nel podcast GRAF per Art Nou. Grazie al premio, ha potuto fare il salto verso un lavoro a tempo pieno come artista, iniziando una collaborazione professionale con ADN. Ma potremmo citare molti altri casi di artisti che, dopo la loro esperienza al festival, hanno iniziato a consolidare rapporti professionali con diverse gallerie: Lara Fluxà, Mónica Planes, Laia Estruch, ecc.

E c’è un bellissimo esempio di questa edizione: in una mostra alla galleria Sant Andreu Contemporani, che partecipa per la prima volta ad Art Nou, è esposta un’opera di un’artista e, proprio accanto, un’opera di una sua studentessa. È un esempio perfetto della continuità tra generazioni nel contesto dell’emergenza.

Questa è l’essenza dell’Art Nou: sostenere e offrire visibilità in un momento cruciale, indipendentemente dal fatto che il consolidamento avvenga in seguito attraverso altre vie. Il festival offre un quadro di accesso e risorse che può avere effetti a lungo termine. Questo è ciò che ci spinge.

CC: Nelle edizioni precedenti, il festival ha introdotto premi per l’acquisizione e altri riconoscimenti a sostegno degli artisti. Queste iniziative proseguiranno anche quest’anno? Quali sfide e opportunità prevede per Art Nou nei prossimi anni? Ci sono nuove linee di lavoro o collaborazioni che vorrebbe esplorare?

PC: Sì, quest’anno manterremo i premi consueti e aggiungeremo due importanti novità: in primo luogo, la collaborazione con SWAB Barcelona Art Fair, che offre alle gallerie partecipanti uno stand gratuito alla fiera, il che rappresenta un supporto fondamentale; e in secondo luogo, la Fundació Úniques, che assegna alle artiste un premio per l’acquisizione delle loro opere, un’iniziativa fondamentale per l’ecosistema artistico.

Degni di nota sono anche il Premio Wittmore, aperto a tutti gli artisti partecipanti; il Premio Art Nou-La Capella, che per noi è molto speciale per il riconoscimento e la legittimazione che porta, oltre al sostegno finanziario; e il Premio Art-o-rama, che offre a una galleria di Art Barcelona uno stand gratuito alla fiera francese di Marsiglia. Con questi premi, cerchiamo di agire su più fronti: sostenere gli artisti, siano essi provenienti da una galleria o da spazi autogestiti, e rafforzare le gallerie stesse, offrendo loro visibilità e risorse concrete.

Stiamo cercando da tempo di consolidare un programma di appalti stabile, ma non è facile. Richiede un maggiore impegno istituzionale – pubblico, privato e anche della società civile – e continuiamo a lavorare su questo.

Art Nou è anche un progetto fortemente comunitario, che genera connessioni, incontri e collaborazioni, un aspetto che va contro l’individualismo così diffuso oggi. È un festival che molte persone apprezzano profondamente, ed è per questo che crediamo di dover continuare a coltivarlo, alimentarlo e rafforzarlo anno dopo anno.

Pilar Cruz è una storica dell’arte, manager culturale e curatrice di mostre indipendente. Ha curato progetti per istituzioni ed eventi come lo stand dell’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) presso ARCO Madrid, il Centre d’Art Fabra i Coats, la Fundació Joan Miró (Espai 13), il Centre d’Art Tecla Sala, Etopia (Saragozza), il Centre d’Art Santa Mònica, CaixaForum, Can Felipa, il festival Panoràmic, il festival Crea L’Hospitalet, il festival Periferias (Huesca) e il Paraninfo dell’Università di Saragozza, tra gli altri. Tra il 2021 e il 2023 ha fatto parte del team curatoriale del Centre d’Art La Capella, ed è stata una delle persone selezionate per la prima edizione di Komisario Berriak , nell’ambito di Donostia Capitale Europea della Cultura.

A livello internazionale, ha co-curato il progetto “Mater”, promosso dagli Archivi Nazionali di Malta e Barcellona, e ha fatto parte dei team di coordinamento espositivo di PORTO 2001 – Capitale Europea della Cultura e del Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Portogallo). Nel 2023 ha coordinato la produzione del progetto espositivo “Catalogna a Venezia_Seguint el Peix” , presentato come Evento Collaterale alla Biennale di Architettura di Venezia con l’Institut Ramon Llull.

Ha coordinato programmi e iniziative come Sant Andreu Contemporani, l’associazione di gallerie Art Barcelona e vari progetti indipendenti e autogestiti. Ha fatto parte della giuria di premi e concorsi come il Premi Miquel Casablancas, la Sala d’Art Jove, il Barcelona Producció e il Barcelona CREA, tra gli altri. Scrive testi critici per cataloghi, riviste e schede informative ed è membro delle associazioni di critica AACA, ACCA e AICA.

Attualmente è direttrice del festival Art Nou, coordina la piattaforma di diffusione dell’arte contemporanea GRAF ed è consulente esterna dell’ICUB–Consiglio comunale di Barcellona per il programma espositivo Temporals.

L’articolo exibart.es entrevista: Pilar Cruz, al frente de Art Nou 2025 è stato pubblicato originariamente su exibart.es. Clicca qui per accedere alla versione in spagnolo.