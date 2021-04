Si On è un’artista introspettiva che fa della purificazione l’atto generatore della materia artistica. Si On si abbandona alla perdita del controllo, si immerge in un vortice di emozioni pure e vere per poi venirne fuori ed eliminare il superfluo dall’opera d’arte. La pulizia del creato è il momento in cui riprende il controllo di se stessa e separa l’utile dal resto, il vero dall’apparenza. “La mia vita personale o i miei sentimenti sono proiettati direttamente sul mio lavoro, ma spesso mi trovo a scoprire lati sconosciuti di me stessa. Mi trovo ad affrontare una violenza profonda, rabbia, risentimento, delusione e paura che non sapevo esistesse in me. Queste emozioni negate potrebbero perdersi in me e finire per attaccare me stessa. Ma penso che il lato oscuro non debba essere una vergogna. È una parte della natura umana” racconta Si On nella nostra intervista.

È molto interessante il processo di purificazione che è alla base della creazione artistica. Come e quando questo bisogno nasce nelle opere in mostra e nella tua vita personale?

Mi piace pulire la mia cucina. So che suona divertente, ma mi calma. Mi dà la sensazione che controllo almeno questa piccola parte della mia vita. E il risultato è immediato. Questa esperienza quotidiana è il modo più semplice per spiegare come semplici attività potrebbero influenzare come mi sento e come può risuonare su una scala più grande. Quando lavoro, fatico. A volte mi sento totalmente persa. Mi piacciono opere d’arte di grandi dimensioni. Un grande muro, legno grezzo, enorme quantità di tessuto o argilla. In qualche modo combatto con loro. Di solito faccio un casino enorme quando lavoro. È come un campo di battaglia, come la mia vita, è un casino completo. Ma è anche il momento più bello del lavoro, che solo io posso sperimentare e succede solo quando sono sola. Posso viaggiare in dimensioni diverse. Provo empatia per gli altri e per gli altri mondi e separo le mie emozioni dal mio corpo. Incontro molti volti dentro di me. E arrivo al punto in cui quello che sono non importa più. Io non sono nulla mentre sono tutto. Io sono grande e potente ma al tempo stesso sono una piccola polvere. Non sento niente mentre sento tutto. Triste e felice, timorosa e pacifica, dolorante e guarita, odio e amore, maledizione e perdono, piangere e ridere, arrabbiata e comprensiva, arrendersi e rialzarsi. Naturalmente non succede ogni volta ma durante questo processo, entro in uno stato indescrivibile che credo si chiami catarsi. È un viaggio inconscio ma posso ancora controllarlo, mi purifica profondamente. È difficile da descrivere e non voglio esagerare perché è uno stato mentale molto speciale che è permesso solo a me. Poi ho bisogno di osservare il lavoro fuori dallo studio per vedere cosa è realmente accaduto. La pulizia è molto simile alla purificazione. Entrambe riguardano lo spazio: fisico e spirituale. Posso solo pulire la cucina per sentire che sono con i piedi per terra, sentire il momento presente e il controllo di una parte della mia vita.

La pandemia di Covid-19 è scoppiata nell’ultimo anno e in tutto il mondo, la rabbia e la frustrazione aumentano di giorno in giorno. Questi sentimenti sono presenti nella tua arte come forma di ribellione contro la cultura della Corea del Sud. Come sta vivendo questo periodo storico la Corea del Sud in termini di libertà di espressione artistica?

I miei genitori vivono in Corea del Sud, che io ho lasciato 15 anni fa. Credo che la rabbia e la frustrazione siano sentimenti collettivi, non solo della Corea pandemica. La mia vita personale o i miei sentimenti sono proiettati direttamente sul mio lavoro, ma spesso mi trovo a scoprire lati sconosciuti di me stessa. Mi trovo ad affrontare una violenza profonda, rabbia, risentimento, delusione e paura che non sapevo esistesse in me. Queste emozioni negate potrebbero perdersi in me e finire per attaccare me stessa. Ma penso che il lato oscuro non debba essere una vergogna. È una parte della natura umana. In molte culture non è permesso mostrare il proprio lato oscuro. È interessante come abbiamo potuto elaborarlo, lavorando con e sulle trasgressioni. Questi sentimenti sono universali ma anche molto intimi e personali. La cosa più importante è capire me stessa e accettarli piuttosto che ignorarli. Ma non è facile perché sono consapevole della crudeltà della società moderna in cui vivo. Così perdo la speranza e mi sento gettata in situazioni difficili. Sono attratta dalla tristezza e dal dolore causati dall’imperscrutabilità, dall’assurdità e dalle contraddizioni che gli esseri umani affrontano nella loro vita. La frustrazione del desiderio ferirà la mente umana e il risultato sarà paranoia o emozioni compulsive. Quello che intendo fare è far emergere sentimenti negativi e energia soppressa e convertirli, ridurli e purificarli per dare loro una forma. Io tratto la mia arte come una cerimonia, ma la cerimonia è propria delle persone che sono lasciate a se stesse, coinvolte dalle emozioni umane più comuni: trionfi e tragedie dalla nascita alla morte. La parte più attraente è che essi influenzano le parti negative della vita, come la tristezza, la morte, la malattia, l’odio o la gelosia. Ed era la cosa più vicina al “potere fondamentale dell’arte” che ho sempre perseguito e creduto. Quindi quello che succede in tutto il mondo in questo momento è sempre stato il mio argomento in un certo senso. Forse è per questo che ho chiamato questa mostra “Sepoltura e semina”. In queste circostanze, potremmo sentire che siamo sepolti in una profonda oscurità. Sentivo che il mondo mi ha sepolto. Poi cerco di dire a me stessa che sono stato seminato nello strato scuro. Accetto la semina, ma la sfortuna non è la fine della storia. Volevo dire alle persone e a me stesso che siamo nello strato di oscurità ed è una morte temporanea per i nuovi giorni. Quindi… sì. Non so davvero come la Corea del Sud stia vivendo questo periodo storico in termini di libertà di espressione artistica. Tuttavia, per ciò che sto attraversando come artista, sento che è mio dovere diffondere la mia vicinanza a persone che hanno bisogno di potere e credono nell’arte.

Quando hai iniziato a realizzare creazioni artistiche? Quali tecniche hai sperimentato e in quali ti identifichi meglio? Perché la scultura? Pensi che una tecnica artistica specifica corrisponda alla traduzione e trasmissione di uno stato mentale specifico?

Ho sempre fatto “cose”, ma è stato difficile considerare alcune “cose” come un’opera d’arte. A mio parere, ho iniziato a pensare a me stessa come artista nel momento in cui mi stavo preparando per la mia prima mostra e vendendo il mio primo lavoro. La pittura non è mai stata sufficiente per me, avevo bisogno del suono e del movimento. Ricordo che pensavo sempre a come rompere ciò che avevo imparato nella scuola d’arte. Ma non perché ero contro il sistema scolastico o i professori, anzi erano molto intelligenti, avevano buone tecniche e buone capacità. Ho sempre saputo che non sarei stata brava in tutte le tecniche imparate, volevo trovare la mia strada per poter competere solo con me stessa. Ho usato gli strumenti che ho acquisito dall’istruzione per rompere gli stereotipi e le regole e la mia ignoranza mi ha dato la volontà di cercare, di sviluppare le mie abilità in diversi aspetti. Il mio piccolo corpo da donna è diventato un vantaggio attraente e potente negli aspetti che dovevano essere difficili da affrontare. Perché la scultura? Sono un’espressionista che ama sfidare e che non si limita a utilizzare tele e dipinti. L’atto di fondere i materiali con il fuoco o gesti espressivi utilizzando martelli, coltelli e/o asce, colori brillanti, peluche, graffi, colpi, costruzione e distruzione, qualsiasi cosa sia necessaria per esprimere lo stato d’animo deve essere la mia scelta. Mi identifico con tutti i tipi di tecniche che ho inventato e sperimentato perché ho migliaia di anime artistiche. Quindi sì, penso che una tecnica artistica specifica corrisponda alla traduzione e trasmissione di uno stato mentale specifico.

Quali reazioni potrebbe provocare la tua mostra in Corea del Sud? Ci sarebbero le condizioni per esporla? Che tipo di espressioni artistiche sono consentite?

Penso che siano molto aperti alle culture e sono disposti a vedere il più possibile. Come molti altri artisti di talento, immagino la mia mostra lì. Ma ad essere onesti, non ho contatti in Corea. Semplicemente non ho avuto alcuna possibilità di esporre non perché è vietato o limitato. In arte. Forse quando diventerò famosa, potrebbe succedere. (Ride). In Polonia la situazione è piuttosto interessante. Le istituzioni sono controllate gradualmente dal partito di destra e la libertà di parola è limitata, così come l’arte. In Corea, non abbiamo questi problemi.